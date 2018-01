Inceput greu de an? Iata de ce sa iti planifici de pe acum vacanta pe 2018

1. Economisesti

2. Acumulezi entuziasm

Vizualizeaza-te in vacanta pentru a acumula entuziasm in viata de zi cu zi.

3. Eviti epuizarea

Mult succes!

Din pacate, un astfel de inceput de an te consuma. Chiar daca pare absurd, vei avea nevoie de cateva zile libere in curand, la putin timp dupa vacanta de sarbatori, ca sa iti revii. Partea proasta e ca nu va fi posibil sa te recuperezi complet, ci doar sa iti mai iei putin avant pentru urmatorul sprint de munca.Desi cateva zile libere te ajuta intre doua perioade aglomerate, nu sunt, totusi, suficiente pentru a te repune pe picioare dupa 5 - 6 luni de munca incontinuu.Ce iti propun astazi este sa iti planifici de pe acum concediul de odihna de care vei avea nevoie pe la jumatatea anului. Astfel, te vei pune pe tine, si nu munca, pe primul loc.Pentru a-ti fi mai usor sa intelegi avantajele planificarii din timp ale unei vacante, am ales ca exemplu pentru destinatia de vacanta Grecia.In Grecia poti gasi insule superbe sau statiuni pe continent in care te poti bucura de soare, plaja, mare si mancare delicioasa.Mai mult, oamenii de pe acolo sunt binedispusi si ospitalieri si te vei simti primit cu bratele deschise intr-un loc ceva mai exotic decat litoralul Marii Negre.In continuare, poti vedea trei motive pentru care a-ti planifica de pe acum o vacanta in Grecia iti va face viata mai usoara in urmatoarea perioada din an. Sa incepem!Daca alegi o destinatie de vacanta populara, precum Grecia sau Bulgaria, ai posibilitatea de a profita de pachete turistice foarte atractive.Agentii de turism precum Travel Planner pun la dispozitie inca de pe acum turistilor care vor sa viziteze Grecia, oferte early booking . Poti economisi astfel pana la 30% din pretul obisnuit al unui pachet All-Inclusive.Rezervarea din timp a unei camere te va scuti de efortul de a face rost de bani pe ultima suta de metri, la vara, cand vei vrea cu disperare o escapada pe litoral.Daca iti surade ideea de a petrece timp cu grecii la vara si ai nevoie de un site rapid pentru a analiza preturile pentru oferte in Grecia, click aici Mai stii cu cata nerabdare asteptai vacanta de vara atunci cand erai copil? Parca fiecare zi la scoala parea mai usoara stiind ca vara va sosi si vei putea face ce ai chef, cand ai chef.Ei bine, desi pare ca lucrurile se schimba in viata de adult, de fapt ele doar capata alta forma.Ca sa devii entuziasmat de vacanta te poti gandi la baile pe care le vei face in mare si la deliciile mediteraneene pe care le vei degusta dupa baia de sare si soare.Te poti uita pe internet la poze din statiunea in care vrei sa mergi sau locurile pe care vrei sa le vizitezi si sa iti imaginezi cum va fi cand chiar vei ajunge acolo!Vei incepe sa numeri zilele pana cand te vei plimba prin Atena sau Thessaloniki cu un frappe gustos si un zambet numai bun de tras in selfie pe Instagram.Punandu-ti in calendar o saptamana sau doua de vacanta, te asiguri ca nu va trece vara fara a-ti lua timpul de care ai nevoie ca sa te reincarci.Intrand in furtuna de task-uri si proiecte este posibil sa uiti ca mai esti si tu prin preajma si ai nevoi pe care trebuie sa le satisfaci ca sa poti functiona!In final, sper ca ideea de a-ti planifica din timp vacanta sa iti surada si sa faci exercitiul de a-ti seta prioritatile astfel incat sa ai o stare sufleteasca pozitiva.Vacantele pe ultima suta de metri pot deveni un cosmar, aducand stres in plus la cel pe care deja trebuie sa il gestionezi. Planifica de pe acum si bucura-te de un 2018 plin de bucurie.