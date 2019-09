Numarul tinerilor romani care calatoresc peste hotare si folosesc Revolut a crescut de cinci ori fata de 2018

Conform acestui studiu, dintre toate tarile analizate, Romania inregistreaza, anul acesta, cea mai mare crestere a numarului de tineri care calatoresc in strainatate.Astfel, daca in 2018 doar 9,41% dintre acestia au calatorit peste hotare, in 2019, procentul a ajuns la 47,5% - un numar semnificativ mai mare fata de alte tari europene.Printre destinatiile de concediu cele mai populare in randul romanilor se numara Bulgaria, Marea Britanie, Ungaria, Grecia si Italia.Desi multi dintre romani opteaza pentru plajele vecinilor din Bulgaria in timpul vacantei de vara, bulgarii aleg preponderent ca destinatii turistice Grecia si Italia, in timp ce ungurii prefera sa se relaxeze in Austria, Croatia si Italia.Cu toate ca preferintele pentru o destinatie anume nu s-au schimbat semnificativ fata de anul trecut, in 2019, romanii au platit mai mult pentru un sejur, respectiv o medie de 827 EUR, fata de 700 EUR, cat au cheltuit in 2018.In ceea ce priveste alte cheltuieli din perioada vacantei, un roman cheltuie in medie 363 EUR in afara pachetului turistic achizitionat, fata de 288 EUR cat cheltuie bulgarii si 316 EUR, in cazul ungurilor. In timp ce europeni precum britanicii, francezii, spaniolii sau chiar vecinii bulgari au redus cheltuielile zilnice in vacanta din 2019, tinerii romani si-au permis financiar mai mult anul acesta.Astfel, ei au cheltuit, in medie, 47,65 EUR zilnic, fata de 41,60 EUR, in 2018.Datele Revolut dezvaluie si destinatiile unde romanii cheltuie cei mai multi bani pe zi.Cele mai mari sume sunt cheltuite in Maldive, cu o medie de 463 EUR zilnic.De altfel, Maldive, Emiratele Arabe Unite si Bahamas s-au dovedit a fi cele mai scumpe destinatii pentru majoritatea europenilor, turistii cheltuind acolo sute de euro zilnic pentru vacante luxoase.La polul opus se afla Irlanda, unde romanii platesc zilnic in medie doar 30 EUR sau Polonia si Estonia, unde cheltuielile zilnice sunt de aproximativ 25 EUR.Si anul acesta, cei mai multi romani au ales pachete all-inclusive, o optiune fara griji care acopera toate costurile de cazare si masa in vacanta.Cei care au ales sa ia masa in oras, au platit cu cardul 117 EUR pe perioada vacantei, suma asemanatoare cu cele cheltuite de bulgari si de unguri, respectiv 118 EUR si 112 EUR.Un numar din ce in ce mai mare de romani aleg Revolut in timpul vacantei pentru a economisi bani.Printre motivele care stau la baza acestei decizii se numara acces la un curs de schimb valutar excelent, posibilitatea de a retrage bani fara comisioane de la orice bancomat din lume, precum si faptul ca pot incheia asigurare medicala de calatorie direct din aplicatie, cu plata pe zi, sau se bucura de ea gratuit, in cazul utilizatorilor Premium si Metal."Ne bucuram sa vedem o crestere semnificativa a utilizatorilor care aleg sa foloseasca Revolut nu doar in vacanta, ci si pentru achizitionarea pachetelor turistice. Multi dintre acestia aleg sa foloseasca Revolut drept cont principal si la intoarcere in tara, ceea ce ne confirma faptul ca raspundem unei nevoi reale si ne motiveaza sa continuam sa lucram pentru a oferi romanilor un produs financiar excelent", a declarat Irina Scarlat, Head of Growth - CEE, Revolut.Peste 600.000 de romani au incredere in Revolut si folosesc serviciul pentru a-si gestiona mai bine banii, iar echipa locala isi propune sa depaseasca 1 milion de utilizatori inainte de aniversarea a 2 ani de la lansarea pe piata locala.