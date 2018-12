Oferte de Revelion sub 500 Euro! Petrece regeste cu bani putini

Oferte Revelion Grecia - Atena ... 365 Euro/persoana

transport cu autocar climatizat;

5 nopti de cazare la hotel cu mic dejun;

turul Atenei cu ghid local;

ghid insotitor din partea agentiei pe traseu;

optional, cina festiva de Revelion.

Oferte Revelion Turcia - Kusadasi ... 470 Euro/persoana

transport autocar clasificat 2-4*;

cazari la hoteluri de 3*-4*-5* cu mic dejun;

cazare Kusadasi all inclusive 5*;

cina festiva de Revelion;

ghid insotitor din partea agentiei pe traseu.

Fastul nu este, in acest caz, doar un moft - pentru majoritatea dintre noi, belsugul si voia buna care insotesc noaptea de 31 decembrie semnifica un semn de bun augur pentru urmatorul an.Cu cat te distrezi mai mult la petrecerea de Revelion, cu atat mai mult vei avea parte de 12 luni pline numai de bucurii si reusite. Sau, cel putin, asa se spune.Indiferent ca aceasta e doar o superstitie, o traditie generala sau pur si simplu gandirea unui om pozitiv, cu siguranta oricare dintre noi isi doreste sa petreaca regeste la trecerea dintre ani.Iar multi dintre noi, dupa un an de munca asidua, isi doresc chiar mai mult de atat. Tanjesc dupa un sejur relaxant de cateva zile, undeva departe de casa, cum ar fi o destinatie europeana in care sa mearga alaturi de persoanele dragi pentru a intampina anul 2019 asa cum se cuvine. De aceea, in aceasta perioada, printre cele mai cautate cuvinte pe Google se numara sintagma " oferte Revelion ".La o simpla cautare pe Internet, vei vedea ca motorul iti va afisa sute sau chiar mii de oferte de Revelion, care mai de care mai atractive. De sugestii si optiuni nu vei duce lipsa, indiferent care ar fi preferintele tale.O singura problema apare, insa: aflandu-ne la sfarsit de an, probabil ca bugetul tau alocat achizitionarii unei oferte de Revelion este destul de limitat. Dupa ce ai investit deja intr-una sau chiar doua vacante, cum ar fi cea de Paste si cea de vara, sau dupa ce ai cheltuit destul de multi bani pe promotiile de Black Friday, e de la sine inteles ca resursele tale ar fi putut sa scada considerabil.Dar nu-ti face griji! Exista si agentii de turism, precum Christian Tour, care iti dau de ales intre mai multe oferte de Revelion la pret redus. Tot ce trebuie sa faci este sa te grabesti pentru a efectua o rezervare, intrucat odata cu 1 decembrie numaratoare inversa pana la marea petrecere va incepe.Grecii stiu sa petreaca intr-un mare fel. Vino si tu sa te bucuri de o experienta completa, cu gusturi traditionale si muzica buna specifica Atenei! Perioada sejur de tip circuit: 29.12.2018 - 03.01.2019. Pachetul include:In noaptea dintre ani, bucura-te de un ospat intr-o atmosfera festiva si eleganta, cu sampanie si muzica live! Perioada sejur de tip circuit: 28.12.2018 - 04.01.2019. Pachetul include:Alte destinatii din categoria oferte Revelion sub 500 Euro/persoana: Skopje, Venetia, Belgrad, Salzburg etc. Pentru mai multe detalii, acceseaza site-ul Christian Tour!