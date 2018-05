Ponturi de calator: Cinci destinatii europene ideale pentru minivacantele de Rusalii si 1 Iunie

Conform agentiei de travel online eSky, acestia au ales city break-uri in marile orase europene sau escapade locale.Tu te-ai hotarat ce vei face in zilele ce urmeaza? In cazul in care ai nevoie de putina inspiratie, eSky iti vine in ajutor cu cateva idei de city break, dar si cu ponturi, pentru ca tu sa te bucuri din plin de experientele oferite de fiecare dintre orase. Iar daca vrei mai degraba sa descoperi frumusetile ascunse ale Romaniei, poti gasi inspiratie in articolul dedicat despre destinatiile locale pe care merita sa le explorezi anul acesta.Stiai ca in Londra se vorbesc peste 200 de limbi diferite? Unul dintre cele mai frumoase orase din Europa, capitala cosmopolita te va fascina prin arhitectura, diversitate, stilurile si personalitatile unice pe care le vei intalni la fiecare colt de strada.Bucura-te de fiecare si intra in jocul diversitatii: te provocam sa afli ceva nou despre oras, de la 5 persoane diferite. Indiferent ca esti un spirit boem sau unul aventuros, Londra este clar o idee buna!Cu Disneyland-ul situat in apropiere, Paris este destinatia ideala pentru un city break de familie. Parade inedite de costume, show-uri spectaculoase si distractie cat cuprinde - cam asta te asteapta daca te decizi sa fii copil din nou pentru cateva zile. Noi te provocam!Cunoscut ca fiind capitala modei si a designului, orasul te va surprinde cu arhitectura sa renascentista, cultura moderna, dar si cu bucataria absolut delicioasa.Milano este destinatia care te incarca cu o doza perfecta de relaxare si te energizeaza in acelasi timp sa descoperi, pas cu pas, fiecare colt incarcat de istorie.Viziteaza Piazza di Duomo, plimba-te pe Via Manzoni, treci apoi pe la magazinul Ferrari si incheie ziua pe terasa de la Rinascente - privelistea este absolut impresionanta! Cat esti in Milano, provocarea este sa defilezi pe strazi ca si cand acestea sunt podiumul tau!Stiai ca orasul produce mai multe tipuri de bere decat sunt zile intr-un an?Bruxelles este, ce-i drept, cunoscut pentru Parlamentul European, bere si ciocolata, insa fii sigur ca poti descoperi mult mai multe lucruri interesante aici.Vei gasi foarte multe atractii turistice unice - cladirea Atomium, Parcul Mini Europa sau Grand Place.Provocarea noastra este sa incerci cinci beri locale.Cetatea eterna situata pe malul fluviului Tibru, Roma este un portal in timp unde peste doua mii de ani de istorie si civilizatie si-au pus amprenta. Obiectivele turistice, istorice si culturale te vor intampina la fiecare pas, iar mirosul preparatelor italienesti te va incanta la fiecare colt de strada.Daca alegi sa iti faci city break-ul aici, pune neaparat pe lista de vizitat: Vaticanul, Piazza Navona, Fontana di Trevi, Colle Capitolino, Basilica di Santa Maria Maggiore, Piata Spaniei, Piazza Venezia si, bineinteles, Pantheonul. Iar daca ai nevoie de o provocare, ce ar fi sa citesti anii scrisi cu litere romane pe fatadele cladirilor?