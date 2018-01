Turistii au luat cu asalt Valea Prahovei de Revelion! Statiunile Sinaia, Busteni si Azuga au fost ocupate 100%

Unde se poate schia pe Valea Prahovei?

Cat a costat Revelionul la munte?

De asemenea zonele Breaza si Campina au fost la mare cautare, peste 1.000 de turisti alegand sa petreaca aici sarbatorile si au inregistrat grad de ocupare de peste 95% pentru perioada de Revelion. Aceasta zona turistica creste in popularitate - 10% crestere in comparatie cu anul trecut, cand gradul de ocupare a atins 80% din capacitatea de cazare a celor doua localitati, se arata intr-un comunicat al APDT Prahova.Craciunul a fost de asemenea o ocazie prielnica pentru o minivacanta in Prahova. In Sinaia, Busteni si Azuga gradul de ocupare a fost tot de 100%, in timp ce in Breaza si Campina gradul de ocupare a depasit 90%.In statiunile montane vremea calduroasa a restrictionat schiul pe o parte din partii, insa se schiaza pe partia Cazacu Incepatori si Varianta si pe Sorica la Azuga (30 cm zapada).La Busteni se schiaza bine pe Kalinderu 1 si 2 (20-25 cm de zapada), iar la Sinaia se schiaza la peste 1700 m, pe Valea Dorului 1 si 2 si pe Laptici (50 - 60 cm de zapada).Pentru Revelion pachetele au inclus cina festiva in noaptea dintre ani, si au costat la un hotel de 4 stele peste 3000 lei/persoana in timp ce la 3 stele peste 2000 de lei/persoana, iar la o vila de 3 stele - 1200 lei/persoana.In acest moment hotelierii din Prahova se pregatesc sa intampine turistii care serbeaza Craciunul de rit vechi care este sarbatorit in fiecare an pe data de 7 ianuarie."Ne bucura prezenta in numar mare a turistilor in Prahova atat pentru minivacanta de Craciun cat si pentru Revelion. Acestia ne demonstreaza ca trendul ascendent se pastreaza, iar faptul ca Breaza si Campina au un grad de ocupare atat de mare ne arata ca promovarea acestora da roade si ca intr-adevar Prahova, prin calitatea serviciilor oferite este in continuare Regina Vacantelor romanilor", a declarat Adrian Voican, presedintele APDT Prahova."Pentru Vila Surya a fost un an bun atat din punct de vedere al gradului de ocupare cat si al feedback-ului turistilor care au plecat multumiti de o experienta indoneziana, ceva inedit pentru Romania. Avand in vedere ca vila se inchiriaza numai in totalitate, pachetul de Revelion s-a vandut inca din septembrie, iar cel de Craciun in octombrie. De asemenea, este primul an cand inchiriem locatia si de Craciunul pe rat vechi, unui grup din Republica Moldova", a spus Catalin Gavrilescu, reprezentant al unei vile din Poiana Tapului.