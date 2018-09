Sapte moduri prin care calatoriile iti schimba viata

Calatoriile te invata nenumarate lucruri despre culturile si oamenii sai si, totodata, despre tine insuti, cu aspecte pe care, oricat ai citit sau auzit in stanga si in dreapta, nu le poti afla cu adevarat decat atunci cand pornesti la drum.Si cum orice inceput cere o doza de curaj destul de mare, echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro iti dezvaluie sapte motive pentru care calatoriile iti schimba viata.In plus, recomandarile includ tot atatea lectii pe care le poti invata, de cele mai multe ori cu zambetul pe buze, din culturi vecine si mai indepartate.Indiferent daca alegi sa pleci singur sau insotit, calatoriile iti ofera independenta, uneori in moduri greu de imaginat.De exemplu, trebuie sa te descurci sa ajungi din punctul A in punctul B, sa decizi ce vrei sa vezi si sa faci in fiecare zi, sa-ti administrezi bugetul. Fiecare dintre aceste lucruri marunte reprezinta un prim pas in consolidarea independentei tale.Daca ajungi in Marea Britanie si un nativ iti spune ca trenul de seara pleaca la "half seven" ("jumatate de sapte"), se refera de fapt la ora 19:30. Aceasta formulare este o particularitate care, de exemplu, pe scandinavi, nemti si olandezi ii face sa strambe din nas pentru ca pentru ei ar insemna ora 18:30. Daca ti se intampla si tie, cel putin stii ca vei ajunge cu o ora mai devreme la destinatie.Atunci cand iesi din confortul de acasa si lasi in urma elemente familiare, precum limba, vremea, mancarea, oamenii, incepi sa privesti lumea si pe tine insuti dintr-o lumina noua. Lucruri care ti se pareau inainte inconfortabile sau infricosatoare - sa iei masa singur intr-un restaurant sau sa plonjezi de pe cine stie ce stanca in apele albastre ale unei mari indepartate - nu-ti mai dau fiori pe sira spinarii si observi ca esti in stare sa te lansezi in provocari tot mai mari.Daca planuiesti o calatorie in India, ai in vedere cum e sa fii ambidextru. Ambele maini au un scop precis in India, iar mana dreapta este pentru a fi folosita atunci cand mananci.Daca mananci cu mana stanga, asteapta-te la niste priviri ciudate din partea localnicilor pentru ca aceasta este mai degraba pastrata pentru "baie", adica pentru a te spala. Aceasta practica este intalnita, totodata, in Sri Lanka si in anumite parti din Orientul Mijlociu.Dupa ce ti-ai oferit oportunitatea de a privi Colosseumul din Roma sau dupa ce ai terminat drumetia pana in varful Machu Picchu, incepi sa iti dai seama ca in viata conteaza infinit mai mult lucrurile pe care le faci decat cele pe care le ai.Incet-incet, experientele si amintirile pe care le creezi, si mai putin suvenirurile pe care le cumperi, vei observa ca sunt cele pentru care merita sa te trezesti in fiecare dimineata.O traditie din Thailanda, pe care probabil ti-ai dori sa o incerci in urmatoarea ta calatorie, presupune sa te imbraci in diferite culori in fiecare zi a saptamanii. Pe baza unei diagrame astrologice, culorile corespund anumitor zile, iar ordinea este data in functie de culoarea asociata cu zeul care este onorat in acea zi.Vei purta rosu duminica, ziua zeului Surya, si vei purta albastru deschis in ziua de vineri, ziua zeului Shukra. Atentie, insa! Fiecare zi are, de asemenea, o culoare ghinionista, asa ca studiaza graficul inainte de a impacheta bagajele.Cateodata, momentele pot lua intorsaturi neasteptate atunci cand calatoresti: zboruri anulate, ploaia care incepe de te miri de unde si, posibil, sa adormi in timpul unei calatorii cu trenul / autobuzul si sa ratezi statia. Partea buna este ca inveti sa te descurci in orice situatie, sa cauti noi solutii si, cel mai probabil, dupa aceea, sa povestesti despre intamplarile tale cu gura pana la urechi.Brazilienii, de exemplu, dau punctualitatii un cu totul alt sens decat te-ai obisnuit.Daca esti invitat la masa intr-o casa braziliana, ia in calcul sa ajungi o ora mai tarziu, nicidecum la fix sau mai devreme. Pentru brazilieni este ceva obisnuit sa se intalneasca cel putin o ora mai tarziu decat au stabilit, pentru a-i lasa timp suficient gazdei pentru pregatiri. Asadar, stai un pic mai mult la plaja, ramai sa vezi apusul de soare si apoi mergi la petrecere; in mod evident mai tarziu, dar de fapt la timp.Dupa ce ai prins gustul calatoriilor, cu greu o sa te mai poata opri ceva sau cineva din drumul spre o noua destinatie. Odata ce ti-ai saturat privirea cu cele mai frumoase obiective turistice ale lumii, ai simtit aromele tipice, ai ascultat sunetele unice, ai legat conversatii sincere cu oameni de-ai locului, implicit, iti vei dori sa continui.Te gandesti sa mergi cu bicicleta prin Copenhaga? Asigura-te mai intai ca nu incerci sa treci la rosu si sa virezi imediat la dreapta. Nu numai ca danezii vor deveni artagosi, dar risti sa fii amendat. In 2016, amenzile au fost dublate, ajungand la 1000 DKK (134 de euro), bani pe care mai bine i-ai cheltui pe o bere locala rece stand pe plaja.Atunci cand esti inconjurat de oameni din alte tari, care impartasesc viziuni si traditii diferite de ale tale, iti dai seama ca lumea e un loc mult mai mare decat coltisorul in care tu te aflai, pe care il considerai universul tau.Trecandu-i granitele, ajungi sa apreciezi lucrurile dintr-o perspectiva noua, sa intelegi stiluri de viata diferite si, mai mult, sa remarci similaritati revelatoare intre tine si oamenii pe care ajungi sa-i intalnesti.Daca ii pui pe suedezi sa-si descrie tara intr-un singur cuvant, termenul "lagom" ar putea fi preferatul lor. Un termen tipic suedez, pentru ca nu poate fi tradus intr-un singur cuvant, se refera la "atat cat trebuie" sau "suficient pentru toata lumea".Mai exact, este vorba de a fi si a avea nici prea mult, nici prea putin, pastrand si facand, in general, totul cu moderatie si corectitudine, ce reflecta egalitatea si echilibrul pe care le au suedezii ca valori. Prin urmare, atunci cand calatoresti in Suedia, practica "lagom" pentru a te potrivi mai usor cu locul.Vei baga de seama ca, dupa ce ti-ai deschis mintea si inima in fata evenimentelor, locurilor si oamenilor noi, lumea inceteaza sa se mai arate ostila si incepe sa fie cu adevarat un loc mai bun, mai deschis la randul sau sa te primeasca si sa te trateze ca un oaspete de seama.Treptat, frica in fata expunerii la nou dispare si iti permite sa devii mai conectat la spatiul in care te afli si la momentele pe care acesta are sa ti le ofere zi de zi.Daca ai fost invitat in casa cuiva din Japonia, in semn de onoare si respect fata de casa gazdei, va trebui sa iti lasi pantofii la intrare. Dar pastreaza-ti sosetele, este considerat lipsa de respect daca mergi descult prin casa lor. Nu iti face griji daca ai gauri in sosete, casele japoneze au adesea seturi de "uwabaki" (papuci de interior) pentru oaspetii lor.Si cand se serveste mancarea, alatura-te fara timiditate corului de sorbit taiteii; sa mananci cu sunetele aferente este absolut incurajat in Japonia.