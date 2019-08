Se apropie luna septembrie, ideala pentru calatorii. Care sunt cele mai bune oferte

Avem vesti bune! Septembrie se anunta calduros si insorit, numai bun pentru o vacanta cu buget de toamna. Daca doriti sa calatoriti in afara Romaniei la un pret corect, expertii agentiei de turism online eSky au examinat ofertele de calatorie iar mai jos vi le prezinta pe cele mai bune pentru luna septembrie.Puteti alege intre diferite destinatii europene pentru un city break.Un bilet de avion dus/intors catre fabulosulcosta in aceasta perioada de la 140 EUR, iar o noapte de cazare pentru 2 persoane de la 39 EUR. Septembrie este vremea ideala pentru o excursie la Disneyland, pretul unui bilet pentru adulti incepand de la 67,73 EUR iar pentru copii de la 61,68 EUR.Alte orase de luat in seama ar fi:, al doilea cel mai mare oras din Franta va va impresiona cu ale sale bazilici, muzee si catedrale si este un oras al contrastelor. O data ajunsi aici, cu un zbor incepand de la 61 EUR, putem vizita Vechiul port iar cazarea pe noapte pentru 2 persoane incepe de la 39 EUR., la doar o ora si jumatate de zbor cu avionul (pretul incepe de la 35 EUR dus/intors), ne asteapta cu deliciile sale culinare.Inputem zbura la preturi de la 58 EUR dus/intors. Sa nu uitam ca Berlinul incepe seria petrecerilor de toamna, cu festivalul Lollapalooza Berlin 2019, pe 7 si 8 septembrie, iar Oktoberfest se va tine de pe 20 septembrie pana pe 13 octombrie 2019.Pentru iubitorii de mare exista, alegerea preferata a romanilor atunci cand vine vorba de vacanta de vara. Iar daca alegeti peninsula Halkidiki sau insula Thassos, o excursie cu masina este o optiune buna. Cazarea in aceasa perioada, incepe cu preturi de la 35 EUR/camera pentru 2 persoane in Halkidiki si de la 31 EUR/camera pentru 2 persoane in Thassos.Daca decideti sa vizitati Atena, cel mai bine este sa o faceti cu avionul - zborul este scurt, iar preturile biletelor din septembrie incep de la 77 EUR dus-intors., capitala Iordaniei, denumita in antichitate "Philadelphia", a fost construita pe sapte coline. Astazi, Amman este un oras modern si relativ tanar, in care este foarte usor sa ne bucuram de experienta Orientului Mijlociu, vizitand si experimentand de exemplu, Al Pasha Hammam. Un zbor dus/intors incepe de la 87 EUR. Iar o noapte de cazare pentru doua persoane costa de la 22 EUR.In prezent, puteti profita de oportunitati de calatorie insila tarife promotionale.Cazarea este diversa, in functie de ceea ce cautati: vile, apartamente, case de oaspeti si diferite categorii de hoteluri - pentru fiecare gust si fiecare buzunar. Preturile cazarilor prezentate mai sus sunt pentru hoteluri incepand cu 3 stele.Expertii va sfatuiesc sa nu neglijati asigurarea de calatorie, indiferent daca veti calatoriti aproape sau departe de casa.