Studiu: 53% dintre romani vor cheltui cel putin un salariu mediu net pentru vacanta de vara

Romanii cred cu tarie in puterea unei vacante, de aceea aloca sume semnificative din salariul lor pentru calatoria din timpul verii care le va incarca bateriile pentru inca un an. Concurenta intre companiile de zbor face ca efortul de a pune bani in pusculita in fiecare luna sa fie rasplatit cu destinatii cat mai atractive. De asemenea, hotelurile incearca sa atraga noi clienti prin reduceri de preturi sau includerea in pret a unor servicii, precum spa, masaj, tururi ghidate sau petreceri tematice.Cei mai multi (66%) dintre participantii la studiu isi doresc o calatorie care sa includa si cateva zile de stat pe plaja. Timpul petrecut pe malul marii, fie ca implica lupte cu valuri sau doar carti citite pe sezlong, razbuna toate orele de stat la birou din lunile precedente.Dar exista si o alta categorie de oameni, putin peste o treime, care prefera drumetiile montane si aerul curat, mai ales daca locuiesc intr-un oras infierbantat, cu temperaturi varatice mult mai neprietenoase decat cele din paduri.Tot la fel de multi isi doresc un city break in lunile de vacanta. Probabil ca nu au de gand sa renunte la plaja sau la trasee montane, dar au fost chibzuiti cu cheltuielile de peste an si cu planificarea vacantei, deci isi pot propune sa descopere si un oras din Europa, intr-o excursie de weekend.Doar 1% dintre respondenti au afirmat ca nu isi propun sa calatoreasca in vara acestui an, fiind cel mai mic procent dintre cele 22 de nationalitati care au participat la sondaj.Turismul autohton se bucura in continuare de pe urma deciziilor spontane de a pleca intr-o calatorie, dar destinatiile din afara tarii predomina in alegerile facute din timp. Peste jumatate (54%) dintre cei intervievati se asteapta sa petreaca vacanta de vara in Romania. Pentru ceilalti, plajele si coastele de la Marea Mediterana sunt foarte apreciate, iar companiile de zbor se intrec in oferte catre astfel de locatii. De exemplu, un zbor dus-intors catre Atena in luna iunie are acum un cost mediu de aproximativ 50 de eur/persoana.momondo.ro ofera 3 sfaturi pentru a profita cat mai bine de economiile tale:Lunile de vara sunt optiunile cele mai des folosite pentru calatorii, iar preturile vacantelor in aceasta perioada sunt usor de anticipat, datorita constantei lor. Prin urmare, pentru a beneficia de cele mai mici preturi la bilete de avion sau hoteluri rezervarile trebuie facute cat mai repede cu putinta. Ofertele early booking sunt mult mai atractive decat cele last-minute, privind aceasta perioada.Cei mai multi turisti isi planifica vacantele intre 1 iulie si 31 august iar asta face ca preturile sa fie mai mari in aceste 2 luni. Costurile reduse si lipsa aglomeratiei vor fi beneficiile celor care aleg sa plece in vacanta in lunile iunie sau septembrie. Temperaturile sunt la fel de bune pentru plaja, iar banii economisiti pot finanta si un alt weekend la munte sau un city break.In general, vacantele tind sa fie petrecute in locurile cele mai cunoscute, pentru a satisface o parte din nevoia de siguranta a investitiei. Dar foarte multe destinatii superbe nu au devenit inca arhicunoscute, ceea ce aduce mai multe beneficii: preturi mai mici, privelisti superbe, lipsa aglomeratiei, oameni primitori. Functia Pretutindeni din sectiunea de cautari de zboruri este o sursa foarte buna pentru a descoperi destinatii la care nu te-ai fi gandit, corespunzatoare bugetului tau.