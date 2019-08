Studiu iAgency: cum pleaca romanul in vacanta si care sunt cele mai populare destinatii

Cele mai populare destinatii pentru romani in sezonul estival

Grecia cu cele mai cautate destinatii: Thassos, Lefkada si Halkidiki

Turcia cu cele mai cautate destinatii: Antalya si Kusadasi

Bulgaria cu cea mai cautata destinatie: Nisipurile de Aur

Studiul iAgency arata ca cea mai cautata expresie din semantica turismului este: "vacante + [anul]". Tendinta relevata de analiza cautarilor online indica o schimbare a comportamentului romanilor cand vine vorba de modul in care se informeaza.Astfel, in perioada ianuarie 2018 - iulie 2018 au fost 122.400 de cautari pentru "vacante 2018". In aceeasi perioada din 2019, 117.800 de cautari pentru "vacante 2019" - o scadere de aproximativ 4%.Cifrele nu arata neaparat o scadere a interesului pentru vacante, ci ca un procent mai mare de romani au stiut unde doresc sa petreaca timpul liber si nu au mai cautat "idei de vacanta".In cazul celor mai populare luni din 2019, pentru documentat in perspectiva vacantei de vara, acestea sunt: ianuarie cu peste 27.000 de cautari pentru "vacante 2019", martie cu aproximativ 22.200 cautari si la coada clasamentului este iulie, cu 8.100 de cautari, fiind si luna in care multi si-au rezervat deja vacanta.Pe locul patru este Egipt, in crestere in 2019 fata de 2018 cu 45,5%.Numarul de cautari online pentru destinatiile clasice a scazut in 2019 fata de 2018 cu un procent cuprins intre 15% si 20%, insa au crescut pe destinatii mai noi. Aceste cifre arata ca romanii incep sa-si diversifice vacantele, aleg destinatii noi si sunt mai informati in materie de turism.Totodata, spre deosebire de expresii generale ca "vacante 2019" care inregistreaza cel mai mare interes la inceput de an, pe cautari mai precise care includ si locatia, cele mai bune luni sunt iunie si iulie. Acest fapt releva si ca sunt multi romani care inca isi planifica vacanta in ultimul moment.In ciuda tiparului de mai sus, romanii isi pierd interesul in 2019 fata de 2018 in ceea ce priveste vacantele de tip "last minute", unde e inregistrata o scadere de aproximativ 17,5%. Aceste cifre pot arata si ca increderea romanilor fata de acest tip de oferte inregistreaza o scadere.Totodata, poate fi vorba si de o atentie sporita la destinatiile de vacanta pe care si le planifica din timp si astfel nu mai "vaneaza" ofertele de tip "last minute".Nu in ultimul rand, in cazul destinatiilor exotice, iAgency a remarcat un trend ascendent. Interesul romanilor a crescut in 2019 cu cel putin 7,1%. Raportarea e facuta la expresia generala de cautare: "vacante exotice". Cel mai ridicat nivel de interes a fost in ianuarie.Cifrele folosite in aceasta analiza au fost obtinute prin instrumentul Keyword Planner dezvoltat de Google. Expresiile folosite in analiza sunt expresii principale de cautare si relevante pentru familia semantica respectiva. Nu au fost luate in calcul toate expresiile de cautare pentru o anumita destinatie. Analiza a fost efectuata de Ovidiu Joita, CEO iAgency.ro.iAgency.ro este o agentie SEO, marketing online si PPC, cu o experienta de 11 ani pe piata online din Romania. Compania ofera servicii de Optimizare SEO si consultanta completa in marketing online.Incepand cu luna februarie a acestui an, iAgency a inaugurat prima scoala de SEO din Romania, JediSEO School, dedicata celor care doresc sa stapaneasca tehnicile SEO si de marketing online, pentru a putea ridica site-uri in topul Google in cele mai dificile domenii concurentiale.Mai multe detalii, pe www.iagency.ro si www.jediseoschool.ro