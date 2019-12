Un roman din patru alege Romania ca destinatie de vacanta, pentru un sejur de peste 5 zile (studiu)

Conform rezultatelor cercetarii efectuata de Exact Business Solutions, cand planifica o vacanta, romanii se informeaza in primul rand de la membrii familiei sau de la prieteni (56%). De asemenea, site-urile agentiilor de turism reprezinta o sursa de informare pentru 5 din 10 turisti, iar social media pentru 4 din 10.Cat priveste conditiile de calatorie, majoritatea prefera sa se deplaseze masina personala (52%), se cazeaza la hotel (45%), fara a achizitiona servicii de masa (39%). Cei mai multi turisti apartinand acestei categorii sunt reprezentati de cupluri (46%) si familii cu copii (30%), noteaza studiul.Potrivit sursei citate, Romania este preferata de 41% dintre romanii din mediul urban, pe locul al doilea fiind Grecia, cu 16% din total, in timp ce pozitia a treia este ocupata de Bulgaria si Italia, ambele cu 12%.Aproape trei sferturi (74%) dintre cei care pleaca in vacanta in sezonul cald, pentru mai mult de cinci zile, o fac pentru a se relaxa la plaja sau la piscina.Pe segmentul excursiilor externe de tip city break, Roma reprezinta alegerea a 18% dintre romani, destinatie urmata de Paris - cu 11% si Viena (6%). O treime dintre romani opteaza pentru calatorii city break de ori ori pe an, 28% o data pe an si 26% o data la fiecare 2-3 luni.Sase din zece romani care pleaca in city break-uri calatoresc impreuna cu partenerul si aleg calatoria cu avionul, in timp ce 5 din 10 se cazeaza la hotel, iar 4 din 10 opteaza pentru varianta cazare cu mic dejun.Cercetarea de specialitate releva, totodata, ca destinatiile din Romania cele mai cautate pentru week-end sunt: pentru Litoral - Constanta (11%) si pentru munte - Brasov (10%). De asemenea, o alta destinatie preferata pentru sfarsitul de saptamana este Cluj-Napoca (6% din total), odata cu festivalurile de muzica si dezvoltarea inregistrata la nivel de start-ups & innovation,Studiul "Traveler's Persona Study" a fost realizat de Exact Business Solutions, in luna noiembrie a acestui an, pe un esantion de 1.083 de persoane cu varste de peste 18 ani, rezidente in mediul urban, utilizatoare de internet, si care au plecat in cel putin intr-o vacanta in ultimele sase luni.