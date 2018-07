Vacanta cu bani putini in Insula Mallorca

In Mallorca ai posibilitatea de a face o vacanta minunata pe bani putini. Si totusi, daca ai nevoie de bani poti face imprumuturi rapide - credix si astfel vei avea un buget consistent pentru vacanta. Vara este grozav in Mallorca deoarece clima este tipic mediteraneana. Verile sunt uscate, toamna si iarna precipitatiile sunt abundente.Palma este capitala si reprezinta o destinatie excelenta pentru orice turist. Insula Mallorca se remarca prin satele de pescari, ruine pitoresti, rezervatii naturale nemaipomenite.Cu un credit nevoi personale online poti obtine banii pentru vacanta si desigur te poti caza la un hotel elegant intr-o statiune turistica sau chiar in capitala. Majoritatea turistilor vin aici pentru a se bucura de plajele cu nisip fin, de distractiile in discoteci si cluburi de noapte.Orasul Palma este foarte animat. Aici poti vizita Palatul de l̕Almudaina care arata ca o fortareata araba. Catedrala gotica din apropierea tarmului este o constructie impresionanta realizata din gresie aurie. Basilica de Sant Francesc este uimitoare, a fost construita in 100 de ani. Muzeul de Mallorca are cea mai mare colectie de arta din acest grup de insule din largul coastei spaniole.Un loc deosebit in Palma este Passeig des Born - aleea marginita de platani. Cea mai importanta sala de teatru, opera si balet este Teatre Principal. Catedrala La Seu este o cladire in stil gotic, monumentala, interiorul ei este opera lui Antoni Gaudi.Muzeul din interiorul catedralei are piese foarte valoroase, printre care se remarca crucea lui Iisus care este incrustata cu pietre pretioase. Baldachinul de ceremonie realizat de Gaudi, Tronul episcopal, Capela Trinitatii, Clopotnita si Orga cea mare sunt uimitoare. Baldachinul are un crucifix multicolor, iar Tronul episcopal este realizat din marmura alba.In jurul golfului Palma sunt numeroase restaurante, cluburi de noapte, baruri, cafenele, magazine cu suveniruri apreciate de turisti. Cea mai populara plaja din Mallorca este Platja de Palma . Aici golfuletele au un farmec aparte, mai pitoresc, iar de-a lungul coastei sunt diverse statiuni Palma Nova, Bendinat si altele.Cel mai mare parc de distractii din Mallorca este Marineland. Aici oricine poate veni cu familia, cu copiii, pentru a admira spectacolele cu delfini si lei de mare. In Marineland poti vedea specii de pasari rare, spectacole cu animale, serpi, crocodili si specii exotice. Cel mai apreciat de turisti este totusi spectacolul cu delfini care starneste zambete si aplauze.Cum mergi de la Palma spre vest ajungi in orasul Cavia unde se gasesc mai multe statiuni turistice. La 7 km de Cavia se afla Portul Santa Ponҫa dar si cateva plaje splendide si resedinte luxoase. In partea de nord-vest a Insulei Mallorca este un orasel cu strazi din piatra cubica numit Andratx.Un alt orasel numit Estellencs are o biserica deosebita si case din piatra. Mirador de Ses Animaes era in vremuri de demult turnul de aparare al insulei, acum este punct de observatie.Orasul Esporles este de asemenea frecventat de turisti ca si obiectivele de care spuneam mai sus, mai ales ca are multe restaurante si cafenele. Langa acest oras se gaseste La Granja - o casa de tara numita finca - care dateaza din sec. al XV-lea si in prezent este muzeu al folclorului. In fiecare zi aici sunt spectacole de dansuri populare si expozitii ale unor mestesugari locali. Sageata rosie este denumirea trenului care ofera turistilor posibilitatea de a face o calatorie minunata de la Plama la Port de Soller. Trenul circula pe o cale ferata destul de ingusta si are locomotiva si vagoanele vechi ceea ce sporeste farmecul calatoriei. Ai impresia ca te-ai intors in timp.In partea de nord a Insulei Mallorca se afla Muntii Vantului de nord denumiti Serra de Tramuntana. Aici poti vedea turme de capre, oi, pasari rare, soiuri de plante deosebite, arbusti si copaci rari, rozmarin salbatic.In Mallorca se gaseste renumitul Sanctuar de Lluc cu Statuia Maicii Domnului cu pruncul Iisus in brate numita La Moreneta de Lluc sau Micuta neagra. Acesta este un loc de pelerinaj pentru ca se spune ca in capela este un obiect miraculos. In acest sanctuar se afla Muzeul de Lluc cu obiecte de artizanat, arheologice, tablouri si alte opere de arta valoroase.Un alt oras foarte frumos este Inca unde vin mii de turisti atrasi fiind de magazinele cu lucruri din piele ieftine. La cca 2 km se afla Sanctuarul Ermita de Santa Magdalena. Un alt obiectiv turistic al Insulei Mallorca este Farul de pe Cap de Formentor inalt de 260 m.