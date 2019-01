Vacanta prelungita in 2019: Cum sa ai 35 de zile libere cu doar noua zile de concediu

Conform specialistilor momondo.ro, pregatirea unui calendar in care adaugi zile nationale libere, weekenduri si zile de concediu te poate ajuta sa te gandesti mai usor la planurile tale de calatorie in 2019 si, ulterior, sa le pui in practica fiind mai orientat in ceea ce priveste destinatia, costurile, perioada de vacanta.Zilele libere: 24 ianuarie (joi) - Ziua Unirii Principatelor RomaneCand sa pleci in vacanta: 24 - 27 ianuarie (joi-duminica)Cate zile de concediu trebuie sa-ti iei: 1Doua mituri se invart in jurul acestei insule: faptul ca Tenerife e sinonim cu sezonul estival si ca te duce cu gandul la cocktailuri cu umbreluta si miros de crema de plaja. Cu o medie de 17 grade C in miezul iernii, Tenerife e tot ce trebuie pentru plimbari sau excursii de-a lungul coastei, unde vei gasi destul de putini turisti. Viziteaza Parcul National Teide si afla de ce intrarea acestuia cunoaste anual trei milioane de suflete. Strabate apoi la pas "caminos reales", drumuri croite de stramosii guanche cu secole in urma - si infrupta-te din bunatati marine, cartofi pregatiti in fel si chip, arepas si vinuri bune de mama focului.Zilele libere: 26 aprilie (vineri), 28 - 29 aprilie (duminica, luni), 1 mai (marti) - Vinerea Mare, Pastele, Ziua MunciiCand sa pleci in vacanta: 26 aprilie - 5 mai (vineri - duminica)Cate zile libere trebuie sa-ti iei: 2Anul acesta este de asa natura gandit incat, daca pui cap la cap Vinerea Mare, Pastele, Ziua Muncii si iti mai rupi doua zile de concediu platit, ies la socoteala nu mai putin de 10 zile de calatorii.Si daca alegi sa mergi la Barcelona, acesta e momentul in care simti ca a venit vara - incepi sa umbli deja la hainele cu bretele, scoti sandalele si ai nevoie de o crema de plaja. Cum ai putea sa nu sorbi din priviri minunile arhitecturale gaudiene si sa nu apreciezi fiecare bob de orez dintr-o farfurie de paella cand tocmai ai iesit oficial din tot ce aducea a frig, ploi si nori pe cer?Zilele libere: 1 iunie (sambata) - Ziua CopiluluiCand sa pleci in vacanta: 1 - 3 iunie (sambata-duminica)Cate zilele de concediu trebuie sa-ti iei: 1In general, cam dupa fiecare iarna in care am inghetat de frig, asteptam vacantele de vara asa cum o foca ar astepta o bucata de peste crud. Iar incantarea pe care o simti poate fi atat de pura si puternica, asemenea unui copil. O calatorie la Paris te poate transpune in "la vie en rose", ca apoi sa te intorci acasa sau la birou cu un "Bonjour", asa cum l-ai tot auzit pe strazile pariziene.Zilele libere: 16, 17 iunie (duminica, luni) - RusaliileCand sa pleci in vacanta: 15 - 17 iunie (sambata-luni)Cate zilele de concediu trebuie sa-ti iei: 0Jumatatea lui iunie si Rusaliile sunt o buna perioada de incalzire pentru vacanta de vara pe care o planuiesti. Ai trei zile sa ajungi la aeroport, sa iei avionul cu directia Amsterdam, sa descoperi cat de multe incap in rastimpul acestui weekend prelungit si sa te intorci acasa, cu gandul la urmatoarea calatorie. Este usor sa te pierzi prin centrul orasului Amsterdam, ingramadit de canale, dar asta este parte din frumusetea lui. Exploreaza universul ascuns in buticuri, restaurantele cu meniuri delicioase si galeriile de top. Inchiriaza o bicicleta si alatura-te multimii care traverseaza strazile capitalei olandeze sau inchiriaza o barca si navigheaza pe canale. Asigura-te ca descoperi, bineinteles, si berea artizanala.Ziua libera: 15 august (joi) - Adormirea Maicii DomnuluiCand sa pleci in vacanta: 15 - 18 august (joi - duminica)Cate zile de concediu trebuie sa-ti iei: 1Vacanta de vara e sfanta, asa ca o zi de concediu platit nu-i nici pe departe vreo extravaganta, dar ocupa-te de asta din timp. Aduna-ti gasca porniti spre catre capitala Germaniei. Berea, carnatii, petrecerile, arta sunt la ele acasa.Zile libere: 30 noiembrie (sambata) - Sfantul Andrei, 1 decembrie (duminica) - Ziua Nationala a RomanieiCand sa pleci in vacanta: 29 noiembrie - 1 decembrie (vineri - duminica)Cate zile de concediu trebuie sa-ti iei: 1Nu e loc mai potrivit de unde sa-ti iei ramas bun de la toamna decat Sankt Petersburg. Adesea numit "fereastra catre Europa", aceasta alternativa la Moscova iti va lasa o impresie puternica in suflet.Zile libere: 25 decembrie (miercuri) - Prima Zi de Craciun, 26 decembrie (joi) - A Doua Zi de Craciun Cand sa pleci in vacanta: 21 -29 decembrie (sambata - duminica)Cate zile de concediu trebuie sa-ti iei: 3Poate nici nu-ti vine sa crezi acum ca urmatorul decembrie o sa vina vreodata, dar stai sa vezi cum aluneca de iute si gratios timpul. Tu i-o poti lua inainte si planifica o calatorie la Londra, unde intelegi sensul carnatilor cu fasole la micul dejun, al opririlor in fata Palatului Buckingham cand garzile defileaza, al vizitelor la muzee sau al plimbarilor la pas prin parcuri."Planificarea in avans a calatoriilor sau vacantelor pentru anul care abia a inceput ii poate ajuta pe calatorii romani sa gaseasca mai multe oferte la bielete de avion sau cazare, sa aiba timp sa aleaga ceea ce li se potriveste mai bine. Odata aleasa perioada de vacanta, calatoria lor incepe de fapt; cautarea informatiilor despre destinatie, cazare, activitati la fata locului sau traditii pe care le-ar putea incerca, sunt deja o parte importanta din calatoria propriu-zisa, inainte de a ajunge la destinatie", a declarat Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.