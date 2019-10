Cat costa o cursa de taxi de la aeroport pana in centrul capitalelor lumii

Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat preturile pentru calatoriile cu taxiul de la aeroport catre centrul orasului pentru 140 de capitale din intreaga lume.De obicei, cele mai mai preturi din timpul unei calatorii se intalnesc la achizitionarea zborurilor sau a cazarii. Totusi, exista multe cazuri in care costul biletului de avion este mai mic decat cel pentru transferul de la aeroportul pe care aterizam pana in centrul orasului. Expertii momondo au alcatuit un clasament al celor mai scumpe/ieftine calatorii cu taxiul de la aeroport pentru a ii ajuta pe turistii romani sa isi planifice mai exact bugetul pentru vacante. Au fost incluse si distantele de parcurs, pentru o imagine mai clara a duratei calatoriei si a rezervarilor adiacente.Media pretului pentru calatoriile de la cele mai aglomerate aeroporturi din 140 de capitale catre punctele centrale ale oraselor respective este de 25 EUR, iar distanta medie de parcurs este aproximativ 21 km, ambele valori fiind mai mari decat cele corespunzatoare capitalei Romaniei: 10 EUR pentru o calatorie de aprox. 16.5 km.Cea mai scumpa calatorie din lume este cea din aeroportul Narita care se afla la 71.5 de km de centrul orasului Tokyo si costa echivalentul a 200 EUR. In Europa, pretul cel mai mare pentru o calatorie cu taxiul pana in centrul orasului il vor plati turistii care zboara catre Oslo sau Reykjavik: 100 EUR pentru o cursa de aproximativ 50 km. Doar cu 10 EUR mai putin vor plati cei care zboara catre Londra sau Monaco.Conform asteptarilor, orasele din vestul Europei lipsesc din acest clasament, preturile cele mai mici regasindu-se in Tashkent, capitala Uzbekistanului (2 EUR) si Tunis (3 EUR). Chisinau, capitala vecina, ocupa ultimul loc in clasamentul celor mai ieftine 10 transferuri din lume, fiind singurul oras european din acest top dominat de locatii din Africa.Irina Ryabovol, PR manager pentru Europa de Est in cadrul momondo, comenteaza: "Desigur, distanta nu este intotdeauna factorul cheie in stabilirea preturilor serviciilor de taximetrie. Pentru aproximativ aceeasi distanta in cazul oraselor Bucuresti si Amsterdam, calatorii vor plati tarife cu o diferenta mai mare chiar de 4 ori in cel de-al doilea oras, sau doar jumatate din pretul de acasa atunci cand zboara catre Antananarivo.In ceea ce priveste costul serviciilor raportat la un kilometru, cele mai scumpe aeroporturi din Europa sunt cele din Berna, Luxemburg si Copenhaga. Pentru a economisi, calatorii pot alege sa comande o masina online sau sa se indrepte catre modalitati de transport in comun, precum trenuri sau autobuze. Daca oferta de transport public nu este satisfacatoare, turistii pot oricand sa se grupeze cu alti calatori pentru a imparti o cursa taxi catre centrul orasului."In ceea ce priveste transferul de la aeroporturile din Romania, cel mai mare tarif va fi platit de calatorii care aterizeaza pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu de langa Constanta: aprox. 17 EUR. Iasi, Timisoara si Sibiu sunt destinatiile catre care se ajunge cel mai ieftin de la aeroport: aprox. 4 EUR.