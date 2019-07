Iata care sunt cele mai verzi orase din Europa si cum le poti vizita (Galerie foto)

Stockholm - 173 EUR

Conform studiului recent efectuat de echipa momondo, 37% dintre romani au declarat ca vor merge intr-un City Break in 2019. Nu este deloc surprinzator faptul ca cei mai multi dintre ei si-ar dori ca, pe langa explorarea oraselor si vizitarea obiectivelor turistice, sa se poata relaxa intr-un mediu mai linistit si mai prietenos cu sanatatea lor.Fie ca urmaresc sa petreaca o dupa-amiaza in parc sau sa faca un tur al orasului pe bicicleta, turistii romani isi doresc sa beneficieze cat mai mult de oportunitatile "verzi" care, poate, le lipsesc acasa.In 2019 Capitala Verde Europeana este Oslo, care impresioneaza prin abordarea sa holistica, ingrijindu-se de un spectru larg de domenii, printre care: biodiversitate, transport public, sau sanatatea cetatenilor.Turistii care planifica un city break aici, vor putea sa se bucure de spatiul tot mai mult oferit pietonilor, in detrimentul masinilor, precum si de spatiile verzi care se impart in intregul oras.Pretul mediu al unui zbor dus-intors la clasa economica pentru un adult: 191 EURPentru anul 2020, Lisabona a fost aleasa pentru a pune in valoare strategia de imbunatatire a calitatii vietii cetatenilor si turistilor din capitala Portugaliei.Dezvoltarea transportului public electric (tramvai, masini electrice, biciclete electrice), performanta in reducerea pierderii apei din sistemul public si a refolosirii ei pentru irigatii sau curatenie stradala si accentul pus pe integrarea cetatenilor in misiunea de a face din Lisabona un oras sustenabil, i-au adus titlul de Capitala Verde Europeana a anului 2020.Pretul mediu al unui zbor dus-intors la clasa economica pentru un adult: 226 EURIn urma cu cateva saptamani Lahti (Finlanda) a fost anuntat ca urmatorul oras apreciat pentru eforturile sale de a contribui la sanatatea locuitorilor. Incepand cu anul 1997, orasul a inceput sa lucreze la imbunatatirea calitatii aerului, obisnuind companii locale sa o monitorizeze si sa contribuie la cresterea ei.De asemenea, un spectaculos procent de 99% dintre cetateni locuiesc la maxim 300m distanta de un spatiu verde urban, ceea ce le permite ca in timpul liber sa faca drumetii, sa pescuiasca, sau chiar sa culeaga fructe de padure sau ciuperci.Politicile de reciclare sau de includere a cetatenilor in dezvoltarea sustenabila a orasului au contribuit si ele la obtinerea titlului de oras verde.Pretul mediu al unui zbor dus-intors la clasa economica pentru un adult: 245 EUR (Helsinki)Din anul 2010, cand a luat nastere acest proiect, inca 9 orase au fost premiate pentru eforturile lor privind sustenabilitatea, iar dintre acestea cele mai vizitate de catre turistii romani sunt Stockholm (2010), Hamburg (2011), Nantes (2013) si Copenhaga (2014).Incepand cu anul 2015 a luat nastere "The European Green Leaf Award", o competitie similara adresata oraselor mai mici iar printre cele premiate se numara: Limerick (Irlanda) si Mechelen (Belgia) - 2020; Cornella de Llobregat (Spania) si Horst aan de Maas (Olanda) - 2019; Torres Vedras (Portugalia) - 2015.In Romania nu exista orase cu strategii coerente privind dezvoltarea sustenabila, dar cele care au fost norocoase privind suprafetele verzi / cap de locuitor sunt Cavnic (674,1 m2) si Baia Mare (119,2 m2), conform Institutului National de Statistica.Pe langa versiunile albe din timpul iernii, cand cei mai multi turisti vin aici pentru a se bucura de zapada si sporturile aferente, ambele localitati sunt preferate de romanii care doresc sa exploreze traseele montane din partea de nord a tarii, manastirile sau celelalte obiective turistice din apropiere (Nu ratati Cimitirul Vesel de la Sapanta sau Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistentei din Sighetu Marmatiei!).In ceea ce priveste folosirea resurselor regenerabile, Alba Iulia se bucura de un procent foarte bun (99%), mai ales datorita hidrocentralelor care alimenteaza orasul (conform unui studiu al Carbon Disclosure Project).Turistii obisnuiesc sa petreaca timp de calitate vizitand Cetatea Alba Carolina, sau folosesc locatia ca baza pentru vizitele locurilor din apropiere (Cetatea Devei sau Transalpina).Pretul mediu al unui zbor dus-intors la clasa economica pentru un adult: