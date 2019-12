MUST SEE: Fun si locuri de vizitat intr-o excursie de o zi in Delta Dunarii

Intr-o singura zi vizitati obiective turistice, faceti plimbari cu barca si salupa in Delta si luati contact cu o cultura arhaica devenita laitmotivul acestor regiuni. Satele de lipoveni isi asteapta oaspetii pe toata durata anului, iar cei ce calca pragul caselor traditionale pleaca de aici cu un bagaj de experiente unice si memorabile.Delta Dunarii inseamna unicitate, noutate si istorie pentru turistii care cauta destinatii nedescoperite pana acum. O plimbare cu barca in Delta, de exemplu, ii aduce pe turisti mai aproape de locuri de care doar au auzit sau pe care le-au vazut doar in fotografii.Discutam despre vegetatia si fauna caracteristice Deltei in fiecare anotimp, dar si de un spectacol deplin al amurgului si apusului care ii lasa pe turisti fara cuvinte. Discutam, practic, despre fata conservata a Deltei, consacrata drept cea mai ofertanta atractie pentru juniori si seniori.Sa mergi in Delta Dunarii nu e scump, daca punem la socoteala faptul ca intr-o excursie de o zi poti descoperi cele mai interesante obiective turistice si locuri de vizitat.De aceea, fiecare dintre pachetele turistice listate pe site-ul ExcursiiDeltaDunarii.ro este compus din activitati suficient de complexe incat sa sintetizeze dinamica Deltei in orele petrecute aici.Discutam despre plimbari cu salupa, vizitarea satelor de lipoveni, a obiectivelor turistice si contactul cu gastronomia locala si alte elemente surprinzatoare.Acest pachet turistic sintetizeaza activitatile si obiectivele turistice esentiale ale Deltei. Traseul incepe in Tulcea si continua pana la Mila 23. Itinerariul cuprinde traversarea mai multor canale cunoscute ce ii conduc pe turisti la localitatea Mila 23 unde se poate ajunge doar printr-o plimbare cu barca in Delta.Odata ajunsi aici, turistii sunt invitati in sanul naturii virgine pentru a admira specii rare de pasari si pesti, dupa care se pot opri la localnici pentru a servi un pranz traditional pentru 50 de Lei / persoana.Acest pachet turistic este mai complex si include mai multe facilitati pentru turisti. Plecarea are loc din Tulcea, cu destinatia Caraorman. Timp de 5 - 6 ore traversati o serie de lacuri faimoase si descoperiti top destinatii din Delta Dunarii.Printre acestea se numara Padurea Caraorman unde se afla cel mai batran stejar - ajuns la 400 de ani - si unde va puteti opri pentru safari. In apropierea satului Caraorman se afla si faimoasele dune de nisip inalte de peste 7 metri. Aditional, puteti servi masa principala la localnici.Turistii care dispun de ceva mai mult timp pot opta pentru acest pachet turistic. Discutam despre un itinerariu care acopera canale, lacuri si sate de lipoveni, dar si vizitarea celor mai frumoase destinatii din Delta Dunarii.Discutam despre Letea, satul in care regasim celebrele exemplare de cai salbatici, o regiune care a propulsat Romania in atentia presei internationale, unde turistii pot face safari la 25 Lei / persoana. Ulterior, pot lua o pauza de la plimbarea cu salupa pentru a servi pranzul la localnici.In 7 - 8 ore, turistii au timp sa descopere de departe cele mai frumoase obiective turistice din Delta Dunarii. Itinerariul acestei excursii porneste din Tulcea, traverseaza cunoscutele canale Mila 23, Dunarea Veche etc., ajungand in Sulina.Aici, turistii iau contact cu plajele specifice Deltei, dar si obiective turistice ca Farul din 1802, Biserica Greceasca Sfantul Nicolae sau Turnul de Apa. O experienta unica pentru juniori si una care desavarseste bucuria de cunoastere a seniorilor de toate varstele.Ajungem la cea mai complexa optiune pentru turistii care dedica o zi pentru o excursie in inima Deltei. Astfel, intr-o excursie de 9 - 10 ore, turistii traverseaza Delta cu salupa, intr-un itinerariu cu destinatia Letea.Acestia traverseaza Canalele 36, Sulina, Lacul Nebunu, Canalele Eracle si Lopatna si se opresc in Padurea Letea, unde fac safari si patrund in natura bruta a Deltei. De asemenea, se pot opri la localnici pentru a servi un pranz traditional, dupa care viziteaza Turnul de Apa si Farul din Sulina.In detrimentul unui city break in orasele cosmopolite ale Europei, tot mai multi turisti aleg Delta Dunarii ca principala sursa de inspiratie si reconectare cu natura vie.Mai mult, acestia pot alege dintr-o varietate de pachete turistice adaptate special la atractiile din Delta Dunarii, pentru o excursie care dureaza o zi, dar ofera experiente si amintiri pentru o viata intreaga.