Pedaleaza in weekend prin Colinele Transilvaniei si descopera o familie de castori si pasari salbatice

4B - Bike Brunch with Birds and Beavers

meniul (aperitiv, fel principal, desert, suc natural, apa, cafea, ceai); bauturile alcoolice se platesc separat

vizita fermei ecologice,

ghizi specializati dedicati pentru cicloturism si birdwatching,

contributie ce va fi directionata pentru intretinerea traseelor de drumetie si bicicleta.

Te prinde weekendul in Sibiu? Iti recomandam Transilvanian Brunch - Linia Mocanitei Cornatel - Hosman

O simpatica, care a construit un baraj pe un afluent al Oltului, dar si o multime dete asteapta in weekend.Plecarea se face la ora 9:00, din parcarea de la intrarea in, de unde vei pedala pana a, jud. Brasov.Traseul, de, urmareste drumul de pe, trece prin satele Sona, Halmeag si Felmer. Lungime (tur+retur): aproximativ. Diferenta de nivel: 650 m.La pranz vei gusta, la Ferma de Biodiversitate Cobor, nr. 264 Taxa de participare la brunch este desi include:Copiii pana la 5 ani au gratuitate, iar cei intre 6-14 ani beneficiaza de o reducere de 50%. Distractia in curte si in sopru sunt incluse.Esti binevenit si daca nu vrei sa pedalezi, dar iti doresti sa petreci o zi deosebita in natura. Taxa pentru masa este de 50 de lei/persoana.Pentru cei care nu se mai simt in stare sa se intoarca pe biciclete dupa bunatatile de Cobor, va fi disponibil transfer contra cost pana la Fagaras - 10 lei / persoana + bicicleta.Participarea la eveniment de face in baza unei rezervari ferme. Bicicletele pot fi inchiriate special pentru aceasta tura, cu ajutorul organizatorilor, Asociatia MyTransylvania si partenerii.Mai multe detalii, pe pagina evenimentului 4B - Bike Brunch with Birds and Beavers Tot, poti pedala pe traseul mocanitei din Valea HartibaciTransilvanian Brunch - Linia Mocanitei Cornatel - Hosman organizat de Asociatia MyTransylvania si Tura-in Natura Plecarea se face din, la fantana, la ora 8:30. Traseul este de nivel mediu, 65% pe asfalt si 35% pe drum de tara, si trece prin. Distanta de parcurs dus-intors:Costuri: 5 lei / persoana - contributie pentru intretinerea traseelor de drumetie si bicicleta; 200 lei / grup - pentru serviciile de ghidaj. Mai multe detalii pe pagina evenimentului