Toamna superba in orase extraordinare: Ce alegi pentru un city break?

Daca sunteti in cautarea unei destinatii cu un climat mai bland si vreme mai calda decat in Romania, dar aveti un buget fix, expertii agentiei online de turism eSky va recomanda, de exemplu,Insula este la mare cautare tot timpul anului, aceasta perioada fiind propice pentru a face plaja sau plimbari pentru a descoperi frumoasele asezari. Pretul unui sejur de 4 zile plus avion incepe de la 215 Euro.scaldat in culorile toamnei revarsate peste arhitectura orasului, ne invita la visare.Pentru luna Octombrie, preturile incep de la 144 Euro pentru un bilet dus-intors. Timp de o luna, putem vizita cea mai importanta expozitie de foto-jurnalism din lume. Aceasta sarbatoreste cea de-a zecea aniversare in Madrid.Chiar daca saptamana arhitecturii tocmai s-a incheiat, putem aprofunda atmosfera orasului prin vizitarea cladirilor ce il fac minunat. Atentie la ziua nationala a Spaniei, pe 12 octombrie, multe magazine pot fi inchise.Pentru, orasul ce nu poate fi nicicand refuzat, biletele dus-intors incep de la 42 Euro. Orasul gazduieste o intreaga paleta de evenimente in aceasta toamna.Pregatiti-va sa fiti agitati si storsi de catre barmanii londonezi pentru ca s-a intors competitia de Bartending "London Cocktail Week".Si daca doriti sa aveti o viata in desene, evenimentul "Leonardo da Vinci: A Life in Drawing" va va incanta privirile cu peste 200 de lucrari originale ale lui da Vinci, ce apartin Reginei.asteapta petrecaretii cu cel mai mare festival de club "Amsterdam Dance Event" - 4 zile si nopti de muzica electronica, de pe 16 pe 20 Octombrie. Biletele de avion incep de la 151 Euro dus/intors in aceasta perioada.Lisabona cu bilete dus-intors incepand de la 136 Euro dus-intors. Saptamana modei "Moda Lisboa", cel mai vechi eveniment European independent de moda al designerilor portughezi, ne poate starni imaginatia si admiratia.va asteapta in perioada 22-25 octombrie sa va bucurati de minunatul festivalcu mancare buna ce va avea loc ina orasului.poate fi vizitat cu bilet dus-intors incepand de la 72 de Euro. Puteti opta, de asemenea, pentru un sejur luat prin serviciul oferit "Zbor + Hotel". De exemplu, 3 nopti, intr-un un hotel de 3 stele, cu zbor dus-intors costa de la 112 Euro de persoana/sejur.Incepand cu 24 Octombrie, puteti participa la "Festivalul International al Papusilor" din Istanbul.Este un festival fantastic de 11 zile pentru iubitorii de arta si papusi, care se desfasoara in fiecare an, in diverse locatii situate in districtul Beyoglu din Istanbul.Va puteti bucura de marionetele aduse din intreaga lume, o varietate de evenimente, inclusiv spectacole de papusi, spectacole de film, spectacole video, conversatii si ateliere de confectionare a papusilor.Indiferent de destinatia pe care o alegeti, specialistii eSky va recomanda sa nu neglijati asigurarea de calatorie pentru a va bucura de o vacanta relaxanta, fara griji.