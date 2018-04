Idei de vacanta: Cele mai frumoase destinatii pentru un city break in luna mai

Spre deosebire de 2017, sarbatorile de 1 mai si de Rusalii (27, 28 mai) pica la mai putine cateva zile distanta si, totodata, in timpul saptamanii -- intr-o marti si, respectiv, duminica si luni.Fie ca alegi weekendul prelungit de la inceputul lui mai (27 aprilie-1 mai) sau pe cel de la finalul lunii (25-28 mai), echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro a pregatit o selectie a celor mai bune destinatii pentru un city break la inceput de vara.Daca donerul, kebapul si baclavaua devorate in propria lor tara nu-s motive suficiente pentru a o goni intr-un concediu spre Istanbul cum incepe sa lumineze de mai, ce spui atunci de niscaiva cultura?Istanbul impleteste doua culturi la fel de natural cum procedeaza cu carnea tocata in foile de vita.In vreme ce jumatatea europeana te asalteaza cu ramasitele trecutului glorios otoman (Palatului Topkapi, lacasul Hagia Sophia si Moscheea Albastra) si cu ambianta occidentala, in jumatatea asiatica domneste relaxarea, atitudinea calda, prietenoasa si relaxanta a localnicilor.Mai este o luna ideala pentru a vizita insorita Malaga, admirand plaja si sorbind tacticos o cafea in port. Strabate cartierul Soho imbracat in arta urbana semnata Obey, ROA sau Boa Mistura si cere cate o tapas alcatuita din peste sau fructe de mare la fiecare bere sau pahar de sangria.Daca ai decis sa cumperi biletul de avion spre Larnaca, poti sa astepti relaxarea absoluta, plimbarile printre ruine antice la lasat de seara si pe plaje la craparea diminetii.Inchipuie-ti palmierii care aliniaza faleza, peisajul oferit de copaci infloriti si biserici de secol IX si carduri de flamingo galopand libere in rezervatia naturala cunoscuta drept Lacul Sarat.Larnaca mai caracterizat de curatenie, de galagia de pisici blande si simandicoase care-si plimba tantos trupurile imblanite de la o intersectie la alta si de mancare. Incearca negresit branza halloumi gratinata, humusul, maslinele, pestele proaspat si alcachofas pe paine locala.Tel Aviv este un oras cosmopolit, bogat, care freamata de viata, de chipuri frumoase si are 13 kilometri de plaja. Se spune ca n-ai cum sa-ti asezi prosopul intr-un loc nepotrivit pentru ca vantul bate la fel printre toti palmierii, iar razele soarelui mangaie la fel de duios toata suprafata apei.Incepe sa descoperi orasul cu o binemeritata cafea bauta pe strada Regele George, locul care imbina atmosfera Orientului Mijlociu cu ultimele tendinte ale lumii occidentale (cu rafturi cu viniluri si carti, cu muzicieni stradali).Tel Aviv poarta numele de Orasul Alb si asta datorita numeroaselor cladiri imbracate in alb, cu prisosinta pe Bulevardul Rothschild, Strada Dizengoff, Bialik si in cartierul Neve Tzedek. Te poti alaturia unui tur ghidat, afland mai multe despre stilul arhitectural al anilor '30 din Tel Aviv.Excelenta luna pentru a vizita aceasta capitala nordica, care de atatea inimi frante se face vinovata. In luna mai (cu prisosinta la sfarsit) vremea e mai placuta.Dupa ce te cazezi, goneste-o catre canalul Nyhavn, mai precis catre punctul de unde pleaca vaporasele si rupe-ti circa 10 euro din buzunar pentru un tur plutitor din care sa iesi cu o idee de ansamblu asupra felului in care functioneaza lucrurile in acest oras.Inainte de a apune soarele primei zile, da fuga in Christiania, un cartier cum nu mai exista, un colt hippie si incomparabil mai relaxant decat orice alta farama de oras, unde muzica reggae si dreadurile intretin atmosfera, unde este posibil sa gasesti restaurante ieftine si unde este interzis sa faci poze.Tare frumoasa mai trebuie sa fie existenta unui oras care reuseste sa trezeasca incantare numai la pronuntarea numelui.Barcelona mocneste de modernism catalan, stil pe care banuiesti ca nu-l vei mai gasi in nicio alta parte, si al carui tipic mozaic ramane halucinant si la a mia privire. Sa nu te mire daca, plimbandu-te pe Paseo de Gracia, aerul o sa se imbie de ceva ce ai putea denumi drept "avutie"; e cea mai bogata strada din oras si asa a fost dintotdeauna.Acum circa 100 de ani, pentru ca localnicii o duceau atat de bine, trei familii au cerut celor mai mari trei arhitecti ai vremii sa le construiasca cea mai frumoasa casa. Si asa au aparut Casa Batllo, Casa Amatller si Casa Lleo Morera.La doi pasi de tine ai orasul Budapesta, unde poti face o plimbare pe Podul cu Lanturi, aruncand o privire, din cand in cand, peste trecerea netulburata a Dunarii. Continua-ti drumul pe dealuri catre Castelul Buda.Intra, minuneaza-te, iar cand iesi, arunca o privire de ansamblu catre Pesta, de pe terasa.Daca ai noroc, ar trebui sa fie momentul cand soarele incepe sa apuna si sa arunce cu fascinante culori pe cer si spre oras.Daca esti la panda dupa nopti animate, Cartierul Evreiesc ar trebui sa-ti satisfaca poftele. Gasesti aici restaurante, celebrele baruri-ruina, unde poti povesti cu localnicii si intreba "Unde se danseaza in seara asta?".Sanse slabe spre deloc sa o dai in bara cu o calatorie la Roma. Fie si numai pentru ploaia de oferte la biletele de avion si tot o sa vrei sa calci pe drumul catre acest oras. Ce am face noi dupa aterizare (dupa ce testam pizza locala)?Constienti fiind de faptul ca Roma are fantani celebre, am lua orasul la pas. Daca-ti pare un plan bun, nu te rezuma la Fontana di Trevi, descopera si Fontana dei Quattro Fiumi, realizata in stil baroc si doldora de simbolism.Continua cu Fontana della Naiadi (despre care se spune ca e cea mai frumoasa fantana moderna a Romei), da fuga la Fontana del Moro si bea o binemeritata cafea langa Fontana del Nettuno.Si pentru ca Roma a fost ridicata pe sapte dealuri, te mai poate surprinde cu privelisti de toata frumusetea, asa ca fa cumva sa te prinda apusul pe Monte Pincio, la Castelul Sant'Angelo sau pe Dealul Gianicolo.Daca iti inchipuiai ca Sicilia e situata cat se poate de la sud de Europa, stai sa vezi Malta. Aici soarele straluceste nestingherit pret de 300 de zile pe an, iar capitala Valletta a fost numita Capitala Europeana Culturala anul acesta.Se spune ca in timpuri medievale, Malta ar fi putut castiga cu usurinta titlul de insula preferata a piratilor.Astazi, cu la fel de multa usurinta, am putea-o incorona drept un paradis pentru miile de companii si sutele de mii de calatori, iar plajele de culoare rosiatica, satele si insulele, festivalurile si voia buna nu ar trebui sa fie straine de asta.Daca te apuci sa-i iei la mana istoria, vei descoperi urme lasate de cuceritori fenicieni, greci, romani si turci si nu-i loc mai bun decat Mdina pentru a respira istorie cu toti porii.Asta-i ocazia sa intri in sezonul cald petrecandu-ti concediul de mai in stil olandez, pe saua unei biciclete (in miscare, desigur).Plimb-o de-a lungul canalelor incadrate de copaci imbobociti, printre atat de controversatele strazi din Red Light District, descalec-o si mergi alaturi de ea in Piata Centrala Dam, suie-te inapoi cand ajungi in centrul istoric Nieuwmarkt si, daca vorbim despre o zi de sambata, incatuseaz-o pentru a da fuga catre standurile de aici intesate de branza organica.