La bord cu copilul: sapte recomandari de calatorie pentru vacanta de familie

Fie ca au ales weekendul prelungit 26 -28 mai, 1-4 iunie sau chiar intreaga saptamana 26 mai - 3 iunie, mai multi romani au cautat destinatii internationale, iar interesul lor a crescut pentru cele aflate in apropiere de teritoriul propriei tari, conform datelor momondo.ro Totodata, mai mult de un sfert au planuit sa fie insotiti in aceasta minivacanta, in timp ce majoritatea au ales sa calatoreasca singuri.Echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro dezvaluie preferintele de calatorie ale romanilor pentru finalul de mai si, in plus, propune o serie de recomandari care sa incurajeze la a porni la drum alaturi de copii.Pentru concediul de la inceputul verii, romanii au in vedere mai degraba optiunea de a calatori pe cont propriu, iar o parte planuiesc sa fie insotiti de o persoana adulta.Intr-o proportie mai mica, insa, cei care vor calatori in aceasta perioada iau in calcul cel mult un copil pe durata concediului.Ultima saptamana din mai este perioada in care mai multi romani isi fac bagajele pentru a se deconecta de rutina printr-o calatorie de unul singur.Asa cum arata datele site-ului de calatorii momondo.ro, aproape jumatate (48%) au in plan un concediu singuri in perioada 26 mai - 3 iunie.Totodata, 22% au planificat o calatorie alaturi de cel putin un copil.Conform datelor momondo.ro, mai mult de un sfert dintre romani (26%) sunt insotiti de un alt adult la final de mai, iar dintre acestia, 10% isi iau copilul in concediu."Avand in vedere faptul ca exista, in medie, 192 de locuri in avion, aproximativ 42 vor fi ocupate de calatorii tineri. Atunci cand rezervi un zbor pentru copil, asigura-te ca specifici varsta lui corecta in cautari pentru ca influenteaza pretul final al biletului. Copiii cu varsta sub 2 ani calatoresc gratuit si fara un loc separat, ceea ce se aplica la majoritatea companiilor aeriene", a declarat Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.Desi marile capitale europene precum Paris, Roma, Barcelona nu si-au pierdut din popularitate fiind in continuare in topul preferinte, romanii s-au orientat totodata catre destinatii alternative din Cipru, Turcia, Grecia.Astfel, conform cautarilor efectuate pe momondo.ro pentru perioada 26 mai - 3 iunie, destinatia cu cea mai mare crestere, comparativ cu aceeasi perioada in 2017, este Paphos, orasul sud-vestic al Ciprului.A doua destinatie in trend pentru aceasta perioada este Kayseri, orasul din regiunea Cappadocia, Turcia. Top 3 destinatii cu cea mai mare crestere in cautarile romanilor este completat de Heraklion, capitala insulei Creta, Grecia."Indiferent daca ai trecut prin aceasta experienta sau esti la prima calatorie cu un copil, sa calatoriti in strainatate impreuna poate fi de fiecare data o provocare, motiv pentru care am pregatit cateva recomandari care sa vina in ajutorul celor care planuiesc o astfel de vacanta", a adaugat Mircea Giurca.Hotelurile au multe avantaje (serviciu in camera, mese incluse, bona pentru copii), dar daca inchiriezi o casa de vacanta sau un apartament in regim hotelier poti sa gatesti, un lucru folositor pentru tine si copilul tau daca aveti un anumit tip de dieta.Fie ca alegi sa te cazezi la hotel sau in alt regim, aloca mai mult timp pentru rezervari.Poate ca in trecut ai stat intr-un anumit loc care ti-a placut, dar gandeste-te: ajungeai acolo dupa ce urcai un deal? Erau multe scari la intrare? Ceea ce pentru calatoria ta initiala a fost paradis, poate fi diferit atunci cand ai un carucior cu tine.Zborurile de seara pot fi mai scumpe, dar daca doresti sa iti fie usor, un copil care doarme este o fericire pentru toti. Daca faci escala si trebuie sa prinzi un zbor de legatura, fii sigur ca ai destul timp la dispozitie.Pentru a face calatoria cat mai usoara, ca parte din vacanta, aloca mai mult timp pentru relaxare, intinde-ti picioarele, mergi la baie, mananca, joaca-te.In plus, conform datelor momondo.ro, ca sa obtii cele mai bune oferte pentru zboruri rezerva biletele de avion cu 60 de zile inainte de data plecarii.Daca stai pe locurile din spatele avionului vei avea mai putini oameni in jur. De asemenea, ai bucataria avionului si toaleta aproape. Insa, in spatele avionului poate fi zgomot, iar, uneori, scaunele de aici nu se inclina de tot.Daca stai la mijlocul avionului poti sa alegi locurile de langa peretele de compartimentare spre urmatoarea clasa de deservire. Ai mai mult spatiu pentru picioare si pentru joaca si, in unele cazuri, un bazinet (cos pentru copii).Insa va lipsi spatiul de depozitare sub scaunul din fata ta. Statul in fata este similar cu statul in spate, doar ca bucataria este de obicei mai mica si echipajul se va misca destul de mult aici.Alt lucru esential de aflat, care depinde de varsta copilului, este: la geam sau langa culoar? Este mai bine sa stea mai protejat sau sa aiba mai mult spatiu pentru miscare?Multe aeroporturi permit sa treci de serviciile de securitate cu mancare pentru copil si lapte in recipiente mai mari de 100 ml. Verifica inainte regulile aeroportului prin care urmeaza sa calatoresti.Totodata, afla daca aeroportul sau compania de zbor ofera servicii de asistenta.Nu toate ofera, dar multe te vor ajuta, de la urcarea in avion pana cand ajungi la destinatie. Nu in ultimul rand, informeaza-te daca are nevoie copilul tau de o viza, afla care sunt vaccinurile necesare atat pentru el, cat si pentru tine sau daca trebuie sa iei cu tine anumite medicamente.Printre lucrurile necesare in calatoria cu cei mici se numara servetele, pampersi, gustari, haine de schimb, pungi de plastic, casti pentru urechi, jucarii, baterii in plus sau incarcatoare. Totusi, ia putine bagaje, aminteste-ti ca poti cumpara aproape orice la destinatie. Poate ca nu gasesti aceeasi marca, insa ai alternative.Carucior sau port-bebe? Depinde in principal de destinatia voastra. Sunt acolo strazile line si pavate sau sunt gropi / vei merge direct pe pamant? Gradul de umiditate va fi ridicat sau va fi frig?Cum este obisnuit copilul tau? Un carucior usor este o varianta. Cu el poti calatori peste tot si poate fi dus pana la poarta de imbarcare. Totodata, il poti folosi drept pat temporar pentru somnul de dupa-amiaza si poate fi adaptat la diverse conditii meteorologice, adaugand, la nevoie, o patura in jur.Incearca sa minimizezi timpul petrecut la cozi atunci cand esti in aeroport. Cel mai usor lucru pe care il poti face este check-in-ul online, apoi iti ramane sa treci pe la ghiseul unde lasi bagajul de cala si mai departe catre punctul de securitate.Desi iti doresti sa stai cat mai putin timp la cozi, totusi nu vrei sa fii pe fuga. Pleaca de acasa cu niste ore in plus fata de cele necesare.Asta poate sa includa impachetarea bagajului si chiar o calatorie pana la aeroport.Aeroporturile sunt mari si pline de forfota, iar copilul tau poate sa fie sensibil la asta din prima. Daca il obisnuiesti cu acest cadru sunt mai multe sanse sa fie mai bine in timpul calatoriei.Daca copilul nu a mai zburat sau nu a calatorit prea mult, explica-i despre ce este vorba.Spune-i ce o sa se intample si cand o sa se intample, de exemplu cand trebuie sa-si puna centura de siguranta si de ce. Majoritatea copiilor cred ca zborul este distractiv, asa ca cel mai bun lucru pe care il poti face este sa il incurajezi.Poti chiar sa faci un zbor scurt inainte, de exemplu intr-un weekend, un zbor in interiorul tarii. Aceasta experienta ii va arata cum este sa zbori cu avionul si iti va permite sa vezi ce reactie si nevoie are.Daca ai senzatia ca al tau copil alege locul sau momentul cel mai prost ca sa se transforme intr-un personaj din alta dimensiune decat cea acceptata de tine, inspira si expira profund.E o calatorie pentru amandoi, dar perceptia e diferita, cu momente in care veti avea reactii diverse. Oricum ar fi, sunteti in vacanta, o experienta care va trece cat ai clipi, dar pe care vreti sa vi-o amintiti cu placere.