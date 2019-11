Cu totii suntem flamanzi de experiente autentice! Despre investitia de 15 milioane de euro de langa Cluj, cu Nicolae Capusan #Interviu

SunGarden Golf & Spa Resort

Pentru inceput, va rog sa ne spuneti povestea SunGarden&Spa Resort. Cum s-a nascut acest proiect?

Ce v-a determinat sa pariati pe potentialul parcelelor de teren care erau acolo, inainte de a demara proiectul?

Ce potential are zona in care va aflati pentru atragerea turistilor straini?

Un spatiu special pe care il gasim la SunGarden Golf&Spa Resort este terenul de golf, un sport care inca nu este atat de popular in Romania. Sunteti pasionat de golf? Ce planuri aveti pentru iubitorii acestui sport?

Ce alte planuri mai aveti pentru acest complex?

In plus, nu ai cum sa ajungi la inaltime fara sa pui suflet, fara "iubire", asa cum explica fondatorul SunGarden Golf & Spa Resort , un colt de rai aflat la doar 12 kilometri de Cluj-Napoca, in care a investit 15 milioane de euro.Despre pasiunile care l-au inspirat in acest proiect, despre flerul de a alege un spatiu gol pe care l-a transformat intr-o bijuterie turistica, dar si despre planurile de dezvoltare care nu contenesc vorbesteAsa cum pentru orice lucru important este nevoie de timp, dedicare si munca considerabile, am pornit SunGarden din dorinta de a construi ceva maret, util celor din jur.Am urmarit prin acest proiect sa dezvolt un loc primitor, un resort unde ceea ce construim noi sa se imbine armonios cu peisajele extrem de frumoase si cu natura, in general, asa cum a creat-o Dumnezeu.Din acest motiv, sustin ca SunGarden, pe langa un loc in care turistii vin sa se relaxeze, este si unul care emana multa emotie si vibratii pozitive.Pe langa amplasamentul si calitatea parcelelor de teren, a contat foarte mult si energia pe care o emana acest loc.Fiind o persoana senzitiva, energia unui loc conteaza foarte mult pentru mine, iar spatiul pe care este construit SunGarden este aparte din acest punct de vedere. Mi-a mai ramas doar sa ma armonizez cu natura de aici.Cel mai dificil demers din procesul de dezvoltare a resortului, dar care a meritat toata atentia, a fost construirea Capelei Petros.Fara iubire nu putem vorbi de emotie, de aceea, este extraordinar si ne bucuram enorm cand descoperim oameni dispusi sa ofere neconditionat o bucata din inima lor si celor din jur.Am construit acest loc cu toata daruirea si implicarea de care am putut da dovada atat eu, cat si colegii mei.In prezent, sunt foarte bucuros cand primesc review-uri de la oaspetii care au experimentat sederea la SunGarden, traind, in primul rand, o emotie puternica, urmata de experientele culinare, Wellness sau o partida de golf.Poate unora le place mancarea traditionala sau retetele internationale, poate prefera clasicul sau modernul, terapiile orientale sau de noua generatie.Indiferent de optiuni, cu totii suntem flamanzi de experiente autentice, ce ating inima, motiv pentru care cred ca fara emotie nu exista nicio sansa sa atingi suflete oamenilor.Iar cei care pasesc in experienta SunGarden simt asta din plin!SunGarden are un potential urias in ceea ce priveste atragerea turistilor straini si prin prisma judetului in care este amplasat. Clujul are aeroport, este efervescent, cosmopolitan. SunGarden este un refugiu din cotidian la doar 12 km de Cluj , care indeamna la relaxare si odihna, dispunand de cele mai multe facilitati din Romania.Statisticile noastre arata cresteri in ceea ce priveste oaspetii straini la SunGarden.Golful este o metoda de relaxare din ce in ce mai cautata in Romania, mai ales in ultimii doi ani.Un numar tot mai mare de pasionati ai acestui sport aleg sa se alature comunitatii de golf SunGarden, care ofera si beneficii inestimabile pentru sanatate, dar si un anturaj social excelent.Personal, sunt amator al golfului si cred ca orice om autentic si integru ar trebui sa practice acest sport dedicat gentlemenilor.Intentionam sa dezvoltam SunGarden Golf Club, astfel incat sa atinga cele mai inalte standarde de calitate.Ne dorim sa merite calificativul de cel mai frumos si provocator teren de golf din tara.Intentia noastra este de a ajunge, cu timpul, la un numar de 18 gauri in teren, desi tendinta este de a juca doar noua gauri, din cauza presiunii timpului ce apasa pe toti amatorii de golf.Avem in plan extinderea resortului si in primul rand ne dorim sa finalizam spatiile care deja sunt in lucru: 40 de camere care stau in asteptare, fiind in faza de semifinisare, doua restaurante, sali de conferinta, care sunt aproape finalizate.Ulterior, intentionam sa refacem tot ceea ce, in timp, nu mai corespunde exigentelor din ce in ce mai ridicate, tot ce se va deteriora. Aducem in resort tot ce contribuie la stare de wellbeing a oaspetilor nostri.SunGarden este un brand care nu poate decat sa creasca atat in tara, cat si in strainatate deoarece, pe langa beneficiile pe care le ofera, este un loc care inmagazineaza emotiile pozitive ale tuturor celor care ii trec pragul. Insa cineva se poate convinge de ce spun doar venind sa ne viziteze.Nu in ultimul rand, SunGarden este locul de unde, care are menirea de a purta turistii in cele mai spectaculoase si salbatice locuri ale vechii Europe: Muntii Apuseni, Alba Iulia, Sibiu, Salina Turda, Sighisoara.