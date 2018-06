ibis Romania: Experientele de care beneficiaza azi oaspetele unui hotel definesc inainte de orice succesul in industria turismului si ospitalitatii

Camera de poveste se gaseste la ibis

In cele patru hoteluri aflate in proprietatea companiei Continental Hotels - ibis Bucuresti Palatul Parlamentului, ibis Bucuresti Gara de Nord, ibis Constanta si ibis Sibiu - strategia de servicii are in centru oamenii, cu obiceiurile si asteptarile acestora in era digitala: promptitudinea, respectarea promisiunilor, comunicarea relevanta in social media si pe noul site ibishotels.ro, grija fata de echipa de profesionisti ibis. Conceptele de la Accor Hotels, promovarea si sustinerea proiectelor culturale, concertele de muzica live desfasurate in barurile din incinta ibis si sesiunile de formare oferite angajatilor sunt cateva dintre activitatile care confirma filosofia turismului experiential la ibis. Echipa ibis a pregatit in fiecare hotel camere cu poveste, surprinzatoare la fiecare detaliu, pentru pasionatii de sport (Sport Room la ibis Sibiu), pentru cei care au muzica in sange (Music Room la ibis Gara de Nord), pentru cei cu chef de visare (Flower Room la ibis Sibiu), pentru indragostitii de mare (Sea Room la ibis Constanta), de teatru (Theatre Room la ibis Sibiu) ori pentru cei care vor traditie si culoare la un loc cu dotarile si confortul unui hotel modern (Blue Room si Red Room la ibis Palatul Parlamentului). Pasionatii de calatorie pot afla de pe site-ul ibis ce inseamna experienta #MyRoom. Filosofia ibis este reflectata si in programul #ibisPeople, un program de formare si de valorificare a angajatilor. Acesta presupune traininguri, workshopuri si implicarea echipei in comunitate. Fara o echipa dedicata nu ar fi fost posibila nominalizarea la categoria din cadrul Romanian TopHotel Awards, care a insumat peste 2.000.000 de copaci plantati in 2017, intr-o campanie de reimpadurire de proportii. De aceea, in 2017, ibis Romania a dedicat 928 de ore de training pentru formarea si dezvoltarea a 120 de angajati. Ca parte din noua strategie de concentrare pe experientele oferite, ibis Romania a lansat in mai 2018 si noul site, ce reuneste noutatile, serviciile, ofertele si proiectele ibis din tara, intr-o versiune user-friendly, aliniata vizual cu directia globala a brandului. Imbunatatirea experientei utilizatorului in interactiunea digitala cu brandul, precum si nevoia de a comunica experienta ibis mai clar, mai dinamic si creativ, au fost vectorii schimbarii site-ului. ibis este parte din Accor Hotels, unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din Europa. Creat in 1974, ibis este liderul european in hoteluri economy si al patrulea in categoria sa la nivel international. In Romania, ibis este prezent cu 4 hoteluri in 3 orase din Romania: Bucuresti, Sibiu si Constanta.