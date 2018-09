Personalitati, know how si oportunitati business la editia a 2-a Termalia 2018

Aflat la editia cu no. 2, evenimentul exclusivist de Business & Networking are loc vineri, 16 noiembrie, la Stejarii Country Club, Bucuresti."Termalia este platforma celui mai dinamic dialog al acestui sector datorita prezentarilor, studiilor de caz si interactivitatii dintre speakeri si participanti. Am reusit sa reunim si la editia din 2018 nume selecte ale domeniului: Speakeri si Influenceri internationali si nationali, investitori, proprietari si manageri de hoteluri si spa-uri, companii specializate", spune Isabela Vasile, Founder Termalia, owner Rouge Media.In 2018, obiectivul Termalia este acela de a crea si mai mult networking si relatii de business, astfel incat piata de SPA din Romania sa se dezvolte in acord cu specificitatea sa, dar si in stransa legatura - up-to-date cu dinamica pietei SPA din Europa, in mod special.Noutatea editiei din acest an sunt sesiunile interactive, sesiunile hands on si numarul mult mai mare de speakeri si de subiecte ce vor fi abordate.Printre Speakerii care au confirmat pana in acest moment prezenta se numara: Anna-Cari Gund - Presedintele CIDESCO INTERNATIONAL (The world standard in Spa&Beauty Therapy), dr. Andrea Bovero - Presedinte CIDESCO Italia si Fondator Life Excellence, Roberto Paladin - Lector si Specialist in comunicare, critic Spa, Tatiana Lungu - Marketing Manager Naos Skin Care, Simona Dan si Raluca Mihalachioiu - The Public Advisor, Cristian Margarit - Blogger, Nutritionist, Jacob Hausmann - Chef, s.a."La Termalia se intalnesc cei care conteaza cu adevarat in Industria Ospitalitatii si a Starii de bine: Top Proprietarii de Spa-uri si Hoteluri, investitorii si managerii celor mai importante centre wellness din Romania. Suntem nerabdatori si curiosi sa vedem cine vor fi castigatorii Trofeelor Termalia in 2018 la categoriile: Best Strategy in Promoting Spa&Thermal Tourism, Luxury Design&All-Out Relaxation, Best Spa Manager, Ilfov/Bucuresti, Luxury Escape, Best Medical Spa, Bucuresti Best Detox Destination, Brasov, Luxury Spa, Best Spa Experience! ", spune Ioana Predoiu, PR Manager Termalia/