Specialisti internationali si locali din industria hoteliera se reunesc la TopHotel Tourism & Leisure Investment Conference

Conferinta TopHotel

Gala TopHotel - Premiile excelentei in industria hoteliera, a turismului si ospitalitatii din Romania

Business Innovation and Change Management in the Travel & Tourism Industry

Aflat la, evenimentul reuneste specialisti internationali, reprezentanti ai autoritatilor locale si managerii celor mai mari branduri hoteliere prezente pe piata romaneasca, cu scopul de a identifica provocarile si oportunitatile de business pe care le aduce anul 2019.Evenimentul include sesiuni de conferinta, dezbateri interactive, un seminar specializat si o Gala de premiere a proiectelor din domeniul ospitalier care s-au remarcat in anul 2018.Pe 16 mai, scena TopHotel reuneste, oferind participantilor o imagine actuala asupra industriei hoteliere, a turismului si ospitalitatii din Romania.Sesiunile de conferinta si dezbaterile interactive vor avea ca teme principale: industria ospitalitatii din Romania in context regional, aducerea hotelurilor la noile standarde si implementarea tehnologiilor avansate, managementul destinatiilor pentru locatiile din Romania cu un potential turistic ridicat, inovatia digitala si impactul acesteia asupra industriei ospitalitatii.Printre vorbitorii evenimentului se numara specialisti renumiti in industrie precum:Michael Nowlis - Associate Dean, Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management, Cornell University, David Turnbull - Founding Partner, Techtalk.travel, David Nath - MSc MRICS - Head of CEE Hospitality, Cushman & Wakefield, David Jenkins - Vice President Business Development, Radisson Hotel Group, Miguel Martins - Development Director for Poland, Intercontinental Hotels Group, Murat Yilmaz - Vice President Business Development, Deutsche Hospitality, Eduard de Gispert - EMEA Expansion Director, Barcelo Hotels & Resorts, Malgorzata Morek - Development Director Poland & Eastern Europe, Hilton, Paul Rosenberg - Director All Brands - Europe Marriott International, Takuya Aoyama -Vice President Acquisitions & Development, Hyatt International (EAME) LLC, Thomas Emanuel - Director, Business Development STR, Thomas Landen - Director of Global Partnerships, Revinate, Peter Hvidberg - Global Head, Travel & Hospitality Solutions, SGS.Prima zi a evenimentului gazduieste si cea de-a saptea editie a Galei TopHotel Awards, un eveniment in care vor fi premiate cele mai bune si inovatoare companii si proiecte din industria hoteliera, a ospitalitatii si de turism din Romania.Nominalizarea in competitie se poate realizasi, pana la data de 31 martie 2019, accesand site-ul evenimentului www.ro.hotelconference.ro Toate nominalizarile primite vor fi analizate de un juriu format din profesionisti ai industriei.A doua zi a evenimentului, 17 mai, este dedicata unui seminar practic sustinut de Michael Nowlis (Associate Dean, Samuel Curtis Johnson Graduate School Of Management, Cornell University), care vine in sprijinul participantilor ce urmaresc sa aduca inovatia si schimbari pozitive de durata in organizatiile din industria ospitalitatii.TopHotel Tourism & Leisure Investment Conference este un eveniment organizat de Evensys, cu sutinerea partenerului principal DAAS International Group si a partenerilor Accor, P&G, SGS, Assa Abloy, Nespresso si CAHM.Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe site-ul oficial: www.ro.hotelconference.ro