Specialisti internationali si locali din industria hoteliera se reunesc la TopHotel Tourism & Leisure Investment Conference

Cea de-a 12-a editie a evenimentului va reuni specialisti internationali, reprezentanti ai autoritatilor locale si managerii celor mai mari branduri hoteliere prezente pe piata romaneasca, cu scopul de a identifica provocarile si oportunitatile de business pe care le aduce anul 2019.Evenimentul include sesiuni de conferinta, dezbateri interactive, un seminar specializat si o Gala de premiere a proiectelor din domeniul ospitalier care s-au remarcat in anul 2018.Pe 16 mai, scena TopHotel reuneste numerosi vorbitori care aduc atat know-how international, cat si local, oferind participantilor o imagine actuala asupra industriei hoteliere, a turismului si ospitalitatii din Romania.Programul conferintei include 2 sesiuni generale care vor oferi o privire de ansamblu asupra industriei ospitalitatii, urmate de 3 sesiuni programate in paralel, care se vor axa pe urmatoarele subiecte: Investitii, Managementul Destinatiilor si Hoteluri.Sesiunea va reuni manageri de hotel, reprezentanti ai companiilor de consultanta si responsabili de dezvoltarea hotelurilor internationale, cu scopul de a dezbate provocarile cu care se confrunta in prezent procesul de dezvoltare, cele mai bune ingrediente pentru o finantare reusita si modul in care raspund lanturile internationale de hoteluri noilor nevoi si dorinte ale clientilor.Murat Yilmaz - Vice President Business Development, Deutsche Hospitality, Takuya Aoyama - Vice President Acquisitions & Development, Hyatt International (EAME) Llc, Eduard de Gispert - EMEA Expansion Director, Barcelo Hotels & Resorts, Tudor Dimofte - Country Manager, UBM Development, Reikli Melinda -Country Manager, S+B Gruppe AG, Mircea Draghici - Managing Director, Est Hospitality Consulting, Adam Konieczny - Development Director Europe, Louvre Hotels Group, David Jenkins - Vice President Business Development, Radisson Hotel Group, Anca Svoronos - Senior Associate Investment and Debt Advisory, Business and Educational Background, Colliers International, Miguel Martins - Development Director for Poland, Intercontinental Hotels Group, Paul Rosenbeg - Director All Brands - Europe Marriott International, Razvan Iorgu - Managing Director, CBRE Romania, Beatrice Dumitrascu - Vice President Residential Sales, One United Properties, Alexandru Sorin Ionescu - Owner, Fivestar Hospitality.Sesiunea reuneste reprezentanti ai liniilor aeriene, agentiilor de turism si directorilor de companii relevante de consultanta, pentru a stabili locatiile din Romania care au potential turistic ridicat.Andrei Blumer - President, Association of Ecotourism in Romania (AER), Simion Giurca - Manager Departament Turism, Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana, Marius Bazavan - General Manager, Bacolux Hotels, Oana Zaharia - Director, Primaria Capitalei - Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, Octavian Moldovan - Owner, Multibrand Hospitality.Sesiunea va reuni specialistii din industria ospitalitatii, care vor prezenta modalitati de aliniere a hotelurilor la noile standarde si implementarea tehnologiilor avansate.Peter Hvidberg - Global Head, Travel & Hospitality Solutions, SGS, Peter Vinke - International Key Account Director, Philips Professional Display Solutions, Adrian Craioveanu - Marketing Director, DAAS International Group, Cristina Huzum - Deputy General Manager, Sheraton Bucharest Hotel, Adrian Adam - General Manager, Courtyard by Marriott Bucharest Hotel, Bogdan Stanciu - Managing Director, Bit Soft, Melania Kantor - Revenue Manager, Intercontinental Bucharest, Andreea Balaj - General Manager, Doubletree by Hilton Cluj - City Plaza, Robert Komartin - Head Of Retail Travel Agencies, Central Europe, Country Manager, Romania & Hungary, Amadeus IT Group, Larissa Henry - Senior Hotel Relations Manager, Egencia | Expedia Group, Artur Lisowski - Director of Marketing and Business Development Central Eastern Europe, HRS - Hotel Reservation Service Poland Ltd, Sorin Vaduvoiu - Managing Partner, Business Travel, Remus Visan - Managing Director, Go Travel - Sunmedair Group.Premiile excelentei in industria hoteliera, a turismului si ospitalitatii din Romania.Prima zi a evenimentului gazduieste si cea de-a saptea editie a Galei TopHotel Awards, un eveniment in care vor fi premiate cele mai bune si inovatoare companii si proiecte din industria hoteliera, a ospitalitatii si de turism din Romania.Toate nominalizarile primite vor fi analizate de un juriu format din profesionisti ai industriei.Business Innovation and Change Management in the Travel & Tourism IndustryA doua zi a evenimentului, 17 mai, este dedicata unui seminar practic seminar sustinut de Michael Nowlis, decan in cadrul Cornell University (New York), recunoscuta mondial ca fiind una dintre cele mai mari universitati din Ivy League si considerata a fi Hub-ul mondial pentru predarea, cercetarea si facilitarea conexiunilor prin intermediul ospitalitatii.Personalitate recunoscuta de industrie, cu numeroase premii primite in decursul activitatii sale, Michael Nowlis va oferi participantilor sfaturi despre inovatie si schimbari pozitive de durata in organizatiile din industria ospitalitatii.este un eveniment organizat de Evensys, cu sutinerea partenerului principal DAAS International Group si a partenerilor Accor, Radisson Hotel Group, P&G, SGS, Philips, Assa Abloy, Nespresso, GROHE, Bitsoft, CAHM, Calirom si Technogym.Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe site-ul oficial: www.ro.hotelconference.ro