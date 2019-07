Inspectorii ANSVSA au dat amenzi de 196.000 lei in prima saptamana din iulie, in urma controalelor derulate pe litoral

Conform unui comunicat al ANSVSA, remis AGERPRES, controalele au vizat unitati unitati amplasate in cele sapte zone de interes turistic - Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia.Au fost verificate 249 de unitati, respectiv 107 restaurante, cinci pizzerii, cinci cantine, 31 de unitati de tip fast-food, 11 braserii, 20 de unitati tip bufet, doua unitati de tip bistro, 16 baruri, un snack-bar, o pensiune, 21 de magazine alimentare, 15 laboratoare de cofetarie/patiserie, trei cofetarii/patiserii, trei rulote, doua tonete de inghetata, un supermarket, un unitate de produse congelate, o carmangerie, doua depozite alimentare si o autoutilitara.In urma acestor controale s-au constatat deficiente cu privire la manipularea necorespunzatoare a produselor alimentare, comercializarea directa catre consumatorul final a produselor alimentare in spatii neaprobate sanitar veterinar, conditii necorespunzatoare de igiena in spatiile de productie, etichetarea si ambalarea necorespunzatoare a produselor alimentare, depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare."Pentru abaterile de la legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, 10 restaurante, patru unitati tip fast-food, doua baruri, doua laboratoare cofetarie/patiserie, doua unitati tip bufet, o pizzerie, o braserie, un snack bar, o pensiune si o autoutilitara au fost sanctionate contraventional, cu amenzi in valoare de 196.000 de lei", se mentioneaza in comunicat.