Last minute pentru vacanta de iarna: Descopera destinatii inedite din Europa de Est, anul acesta

Pentru statiunea din inima Transilvaniei turistii din diverse colturi ale lumii incep sa se cam bata pentru a prinde un loc. In plus, la cativa pasi pe partie, gasesti vinul fiert, care te incalzeste pana in maduva oaselor si starneste apetitul pentru bucatele traditionale, precum mamaliga asortata la branza de vaca si oua.Cele 200 de zile insorite pe an i-au adus muntelui Kopaonik pseudonimul de "muntele soarelui". Statiunea cu acelasi nume se arata ca un minunat si linistit taram al iernii, cu 70 de km de partii. Tot acesta e cel mai intins lant muntos al Serbiei si un loc unde nu o sa se plictiseasca nimeni - nici cei care abia invata sa incalte claparii, nici cel care schiaza de la doi ani si jumatate. Pentru copii, exista un centru special de schi, echipat cu tot ce-i trebuie, inclusiv banda rulanta si carusel.Cei cu energia mai mare pe timp de seara pot inlocui bauturile la lumina lunii cu schiatul la lumina artificiala in Malo Jazero, partia luminata cand dispare soarele. In Kopaonik telecabina este incalzita, cu o capacitate de sase persoane. Pentru cei care nu vor sa renunte la serile clasice, dar traditionale, exista numeroase baruri si restaurante locale, din care nu lipseste muzica folk sarbeasca. Ca sa ajungi aici, ia mai intai un zbor spre Belgrad.Cuibarita intr-unul dintre varfurile inzapezite ale celui mai intins lant muntos din Republica Ceha, Krkonose ("Muntii Giganti"), se afla Spindleruv Mlyn, una dintre cele patru statiuni din tinut. Nu doar ca preturile aici sunt mici, dar te asteapta minuni de sezon: de la partii pentru copii, spatii aproape virgine pentru a practica schi de fond si parcuri ticsite cu zapada, pana la imprejurimile Parcului National, atat de frumos incat a fost clasificat de UNESCO drept rezervatie a biosferei.In calatoria ta aici coboara agale catre satul imbracat in zapada, unde mirosul fripturilor fragezite la foc mic si al clatitelor este atat de prezent, iar pentru o experienta mai excentrica, afla ca Beraria Novosad ofera un tratament de spa cel putin neobisnuit: scaldatul in bai de bere. Drumul pana aici e mai simplu daca iei mai intai un zbor spre Praga.Jahorina, impreuna cu varfurile inzapezite care-i stau de straja, atrage an de an impatimiti ai partiilor. Fiecare centimetru de partie este din cale-afara de ingrijit, inaltii Alpi Dinarici ai Bosniei te inconjoara. Coborand la poalele acestora, vei da negresit de un mic si fermecator orasel, incarcat de cabane traditionale si presarat la fiecare pas cu brazi inzapeziti.La numai o aruncatura de bat de Sarajevo, aceasta destinatie balcanica indulgenta cu portofelele este inca si mai recunoscuta pentru asa numitele "apres-party", petreceri care isi fac debutul dupa ce partia iese din scena. In plus, in Jahorina gasesti o natura superba, unde cunoscatorii dau navala pentru drumetii, sanius si aer proaspat alpin. Ca sa ajungi aici, zboara mai intai spre Saravejo.Daca esti un impatimit al schiurilor, ai auzit, poate, ca Zakopane ar fi cea mai mare si mai faimoasa statiune din Polonia. Dar daca ti-ai propus sa te indrepti spre o destinatie care sa nu te lase cu portofelul gol si care sa nu fie plina de oameni, satul Bialka Tatrzanska este o alternativa. Cele trei pante lungi si aranjate paralel sunt ideale pentru familii, incepatori si intermediari care isi pot slefui talentul de schiori.Pentru calatori cu pofte culinare, s-ar putea ca tentatia mai mare sa fie in jurul branzei de oaie afumata si amestecata in mod iscusit cu afine, iar daca asezi un ceai cu rom alaturi, sunt sanse sa simti ca e concediul vietii tale. Viata de noapte nu-i tocmai punctul forte al acestei statiuni, dar daca iei in calcul ca aici gasesti o piscina exterioara alimentata de ape geotermale, rare sanse sa iti mai lipseasca petrecerile. Gaseste, mai intai, oferta de zbor pana in Cracovia.Jasna este unul din secretele pretioase si bine pastrate ale Slovaciei, o asezare cuibarita in Valea Demanovska Dolina. Rafalele de vant se opun randurilor de pini, iar pantele de schi infrunta salbaticia si decorul rural, toate ocupand, de fapt, intinsul unui parc national.Varful Chopok ii ispiteste pe profesionisti cu o panta aproape verticala de 1000 m, luminata si pe timp de noapte, si nenumarate zone unde sa-si tot faca de cap placile de snowboard. Ramane insa loc pentru incepatori: scoli de schi exista si ai posibilitatea chiar sa practici sporturi de iarna in zonele mai salbatice, daca apelezi la un ghid local. Nici aici petrecerile nu sunt tocmai la ele acasa, dar exista berariile locale si portii de galuste pierogi traditionale. Afla cand este mai ieftin sa zbori catre Bratislava.Aceasta statiune recent modernizata e pe pozitii fruntase in topurile iubitorilor de zapada. Si are de toate pentru toti: zapada, conditii de schi de care n-ai cum sa te plangi si nopti care au sa-ti dea ceva mai mult decat o cana de cacao la caldura focului. Totodata, Bansko este cat se poate de prietenoasa cu incepatorii, insa nu are numai partii cuminti. Marcajele rosii au de lucru aici, iar luatul la goana in jos pe partie, printre molizii care inteapa nori, este o alta sursa de adrenalina.Cea mai mare statiune de iarna a Bulgariei poate deveni, pe alocuri, nitel aglomerata la coada de la telecabine, dar poti oricand sa te cazezi la inaltime, sa te odihnesti si sa comanzi un mic dejun, inainte sa-ti pui claparii. In cele din urma, scena barurilor din Bansko in care poti sa mergi noaptea este deja faimoasa. Ai in vedere un zbor spre Sofia si, de ce nu, o plimbare pe strazile capitalei.Daca acestei statiuni slovene i-au lipsit partiile periculoase, i s-au dat din plin terenuri suave, ingrijite, piste numai bune pentru copii si peisaje incredibile in mijlocul carora sa-i tot dai bataie cu schiul de fond. Si in ciuda faptului ca participa la cupe mondiale de mai bine de 50 de ani, preturile sunt cat se poate de decente. Asta face ca nu trebuie sa fii o celebritate ca sa te simti binevenit pe partia de aici.Poti lua un zbor mai intai catre Ljubljana si, de ce nu, descoperi farmecul acestei capitale.Devansand fara discutii cele mai multe statiuni din Europa de Est, resortul Popova Sapka se cuibareste undeva intre varfurile blande ale Muntilor Dinarici. Si vei gasi orasul linistit din calea-afara, imbracat in alb si in strazi goale, intr-o stare de perpetua motaiala, cu atat mai potrivit daca fix de liniste aveai nevoie in concediul de iarna.Daca vrei sa te scufunzi in salbaticia de un alb imaculat, in Popova Sapka poti inchiria un plug (cu tot cu sofer) care sa te conduca pana in strafundurile acoperite de zapada ale locului. Aceasta distractie cu plugul este prima si singura organizata, pana acum, in Europa. 