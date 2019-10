3 activitati pe care sa nu le ratezi in acest weekend

Este vorba de TCS Racing Park, unde se organizeaza evenimente pline de adrenalina, team-building-uri, experiente off-road 4x4 etc.TCS Racing Park este construit pe o suprafata de 5 hectare, care ofera: parcare pentru aproximativ 5000 masini - piste de motocross - piste off road - trasee biciclete.La aceasta locatie, intre 5 si 6 octombrie, va veti putea bucura de urmatoarele activitati dedicate intregii familii:1. Bicicleala pe pump trackIn acest weekend puteti beneficia de intrarea libera. Aici veti putea merge cu bicicleta pe un pump track amenajat, de care copii si adultii se pot bucura din plin. Tot ce aveti de facut este sa veniti echipati corespunzator.2. Loc de joaca in mijlocul naturiiExista un loc de joaca amenajat pentru cei mai mici membrii ai familiei, ce include leagane, tobogane, trambulina si exista o zona special amenajata pentru a servi masa in aer liber.3. Campionatul national si est-european de motocrossDaca n-ati participat niciodata la un concurs de motocross, va garantam ca toti membrii familiei, de la 2 la 100 de ani se vor minuna de ce vor vedea acolo. O sa fie spectacol total de pe TCS Racing Park in finalele din Campionatul Est European si National de Motocross.Cei mai buni piloti din Bulgaria, Grecia, Moldova, Serbia, Turcia si Romania vor face spectacol total pe circuitul TCS Racing Park in etapele finale din Campionatul Est European de Motocross si Campionatul National de Motocross.Adrenalina, dueluri roata la roata, depasiri spectaculoase si sarituri incredibile in etapele finale din Campionatul Est European de Motocross si Campionatul National de Motocross, programate pe 5 si 6 octombrie la Ciolpani, pe circuitul TCS Racing Park.Va exista o tombola cu premii, veti putea castiga o sesiune off-road cu un Range Rover V8 pe circuitul dedicat masinilor 4x4. Inscrierea si tragerea la sorti se vor face LIVE, la circuit.Accesul publicului este liber, iar programul in fiecare zi de competitie incepe la ora 10:00, tot ce aveti de facut este sa va inscrieti la eveniment https://www.facebook.com/events/431647157695442/.Cum puteti ajunge la locatie?Baza sportiva este situata pe sos. Bucuresti-Ploiesti, km. 37, Gorgota - Ciolpani (la circa 20 de minute de Bucuresti). ...citeste mai departe despre " 3 activitati pe care sa nu le ratezi in acest weekend " pe Ziare.com