5GANG: Un altfel de Craciun - cea mai profitabila lansare din ultimii 30 de ani

"5GANG: Un altfel de Craciun" a generat cele mai mari incasari din istoria cinematografiei romanesti, dupa anul 1989. Filmul, lansat pe 27 decembrie, a fostsi are pana acum, ceea ce il claseaza in topul filmelor de pe piata.Succesul din online al vloggerilor a ajuns si in salile de cinema, filmul doborand un record initial chiar inainte de intrarea in cinematografe, cu deIn primele zile de la lansare, cinematografele au suplimentat afisarea filmului in sali, datorita cozilor de oameni prezenti. Filmul a avut vineri premiera in cinematografele din toata tara.Selly, personajul principal din film, a multumit tuturor oamenilor care au dat o sansa filmului de Craciun, in primele zile de la lansarea in cinematografe:"A fost neasteptat pentru noi sa atingem si recordul asta. Tot ce am urmarit cu acest film este sa ne indeplinim un vis de a spune o poveste despre noi si despre prietenia noastra. Acest rezultat demonstreaza inca o data faptul ca suntem o fata nu numai in online, ci si in offline, cu o comunitate uriasa si foarte implicata in ceea ce facem.Transmit multumiri echipei si tuturor celor care si-au rupt din timp pentru a vedea. Este un proiect in care am investit nu doar timp, ci si emotii si sentimente. Faptul ca atat de multi oameni au venit sa-l vada ne face foarte fericiti si ne motiveaza sa muncim mai mult si sa facem lucruri si mai mari in 2020", a transmisFilmul este debutul regizoral al lui Matei Dima, care a marturisit ca este un an bun pentru lansarea unui film romanesc si mltumeste atat echipei tinere implicate, cat si publicului prezent in cinematografe:"Au fost cateva luni nebune din mai pana acum, luni in care nu am facut altceva decat sa ma chinui sa ofer cel mai bun produs de comedie pentru familie pe care eu si echipa il putem face. Cel mai mult ma bucura ca am reusit, printr-o comedie pentru familie, sa transmitem un mesaj pozitiv catre atat de multi oameni. Pe aceasta cale, as vrea sa transmit felicitari catre toata echipa tanara din spatele filmului, media de varsta fiind de 30 de ani", a declaratFilmul "5GANG: Un altfel de Craciun" este disponibil in cinematografele din toata tara. Bilete pot fi cumparate pe film.5gang.ro