Aeroporturi extreme din lume: La cea mai mare altitudine sau intr-o caldura de se topeste fuzelajul (Galerie foto & Video)

Iata care sunt aeroporturile din locurile cele mai neasteptate de pe glob, conform CNN.Cele mai nordiceCel mai nordic aeroport din lume e unul militar, aflat la extremitatea nordica a insulei canadiene Ellesmere. Acesta nu este insa deschis publicului.Cel mai nordic loc in care poate ajunge oricine (daca are bani de bilet) e Aeroportul Svalbard, in Longyear, in arhipelagul norvegian Svalbard, aflat la jumatatea drumului dintre Polul Nord si Europa continentala.Cele mai sudiceCel mai sudic loc unde poti ajunge in zbor e Jack F. Paulus Skiway. Acesta a fost folosit de US Air Force si se afla chiar langa Polul Sud.Mai sunt cateva locuri de aterizare in Antarctica, folosite atat de cercetatorii aflati in misiuni, cat si de turisti. Totusi, nu sunt zboruri comerciale regulate in Antarctica, asa ca o informare temeinica in prealabil se impune.Cel mai sudic aeroport unde exista curse comerciale este Guardiamarina Zanartu, in Puerto Williams, in extremitatea sudica din Chile. Initial un aeroport militar, acesta primeste in prezent turistii.Un altul, mai mare, este in orasul argentinian Ushuaia, peste un canal fata de Puerto Williams.La cea mai mare altitudineAeroportul aflat la cea mai mare inaltime este Daocheng Yading, aflat in provincia chineza Sichuan. Inaugurat in 2013, acesta este la o altitudine de peste 4.000 de metri.De altfel, patru dintre cele cinci aeroporturi aflate la cea mai mare altitudine se afla in China.Cel mai josCel mai jos aeroport din lume este Bar Yehuda, pe malul Marii Moarte, in Israel (locul considerat cel mai jos de pe suprafata Terrei) . Este la 378 de metri sub nivelul marii si, pentru ca nicio companie comerciala nu asigura curse regulate, e necesar sa te informezi temeinic daca vrei sa aterizezi aici.Cel mai izolatDesi e departe de tot, aeroportul Mataveri, de pe insula Pastelui, e pur si simplu asaltat de turistii veniti sa vada statuile Moai. E cel mai izolat aeroport din lume; de aici pana la aeroportul Totegegie din Polinezia franceza, aflat la vest, sunt 2.603 kilometri. In est, cel mai aproape e Chile, dar tot sunt 3.759 de kilometri pana la aeroportul din Santiago.In cel mai fierbinte loc