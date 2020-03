Alpin Film Festival 2020: peste 5000 de iubitori de munte prezenti la evenimentele incluse in programul editiei

Proiectiile sold out s-au tinut lant in acest an, filmele din competitie atragand peste 3500 de cinefili. Peste 5000 de iubitori de munte au fost prezenti la evenimentele conexe organizate la Brasov, Busteni si Predeal, iar alte cateva mii au urmarit transmisiunile live distribuite pe pagina de Facebook a festivalului.La Gala de premiere AFF.5, organizata sambata seara la Brasov, Manaslu - muntele de suflet, documentarul realizat de Gerald Salmina, a fost desemnat filmul castigator al Marelui Trofeu - in valoare de 1000 de Euro.In Competitia Nationala s-a remarcat documentarul Superhombre (r. Lucian Mircu, Mircea Gherase), care a fost recompensat cu Marele Premiu, in valoare de 500 de Euro, oferit de eMAG.Trei zile din viata Mariei, in regia Oanei Maria Ghiocel, a fost desemnat Cel mai bun scurtmetraj romanesc, iar in Competitia Internationala, premiul i-a revenit filmului Riafn (r. Hannes Lang).Premiul "CARPATI", in valoare de 500 de Euro, acordat pentru promovarea regiunii montane din Romania si oferit de Federatia Industriei Hoteliere din Romania a fost castigat de WHITE CARPATHIA - Winter is coming, in regia lui Charlie Ottley.Juriul Competitiei Nationale a mai oferit o distinctie speciala filmului 769m, in regia lui Claudiu Loghin, iar Premiul special al juriului, oferit unui film din Competitia Internationala, a ajuns la Piano to Zanskar (r. Michal Sulima).Salile de proiectie s-au dovedit neincapatoare pentru miile de iubitori de film prezenti la evenimentele speciale. Un moment remarcabil a fost intalnirea publicului din Romania cu legendarul alpinist polonez Krzysztof Wielicki, distins in 2019 cu Premiul pentru intreaga cariera Piolet d'Or.Primul om din istorie care a cucerit Everestul pe timp de iarna, invitat de onoare al acestei editii, a povestit despre cele mai importante expeditii din cariera sa, in dialog cu Alex Gavan, o elita a alpinismului Romanesc.Cu mult entuziasm a fost primit si Horia Colibasanu, protagonistul documentarului Superhombre, care a raspuns tuturor intrebarilor venite din public dupa proiectia filmului, alaturi de regizorul Mircea Gherase.Citeste mai departe despre " Alpin Film Festival 2020: peste 5000 de iubitori de munte prezenti la evenimentele incluse in programul editiei " pe Ziare.com