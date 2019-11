Apple lanseaza o platforma de streaming de seriale, emisiuni si filme

Apple TV+ se lanseaza in 100 de tari si propune programe originale la pret redus - cel mai mic din sector: 4,99 dolari pe luna, la jumatate fata de Netflix - pentru intreaga familie, informeaza AFP.Apple nu poate rivaliza cu cataloagele pionierilor pietei (Netflix, Hulu...) sau urmatorii sositi (Disney, HBO...). Prin urmare, se impune prin alte argumente, cum ar fi pretul, derizoriu pentru clientii sai dispusi sa cheltuiasca sute de dolari pentru un nou smartphone la fiecare doi sau trei ani.Un abonament cu valabilitate de un an va fi, de asemenea, oferit ca bonus pentru orice achizitie de iPhone, iPad sau Mac.Apple TV+ se pozitioneaza ca serviciu bonus, in acelasi mod in care liderul comertului online, Amazon , include platforma de streaming in abonamentul sau premium (Prime) la 8,99 dolari, care include diverse servicii, inclusiv livrare rapida si gratuita.Pentru gigantul american de tehnologie este vorba in primul rand de diversificarea si ruperea dependentei sale de iPhone.Cu Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Card si Apple Pay, grupul are o oferta combinata, care ar trebui sa-i incurajeze pe adeptii sai sa ramana in universul sau, atat pentru dispozitivele sale, cat si pentru serviciile utilizate in viata de zi cu zi (plati, divertisment si altele).Oprah, Snoopy si SpielbergNu inseamna insa ca aceasta companie din orasul californian Cupertino se lanseaza ca o diletanta in lupta streaming-ului. "Apple are posibilitatea de a aduce 100 de milioane de consumatori pe serviciul sau de streaming in urmatorii trei-patru ani", estimeaza analistul Dan Ives intr-o nota pentru investitori. Firma sa, Wedbush, considera ca marca dispune de o baza de 1,4 miliarde de utilizatori activi pe dispozitive echipate cu iOS.Pe langa pretul redus, noua platforma se bazeaza pe programe originale si pe o serie de vedete.Reese Witherspoon si Jennifer Aniston dau replica in "The Morning Show", Oprah Winfrey gazduieste un noua emisiune, iar Jason Momoa ("Aquaman", "Game of Thrones") joaca in "See", o serie despre un trib ai carui copii au darul vederii in timp ce restul umanitatii a devenit oarba.Pentru copii, Apple a inclus "Helpsters", o serie realizata de creatorii "Sesame Street", precum si noi episoade din "Snoopy".In timpul p ...citeste mai departe despre " Apple lanseaza o platforma de streaming de seriale, emisiuni si filme " pe Ziare.com