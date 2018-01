Au fost decernate Globurile de Aur - Iata care sunt marii castigatori

Noul film al lui Steven Spielberg "The Post" nu a primit niciun premiu, iar "The Shape of Water", filmul cu cele mai multe nominalizari (7), a trebuit sa se multumeasca doar cu doua premii.Lista completa a castigatorilor Globurilor de Aur la editia 2018, cea de a 75-a galaCel mai bun film categoria drama: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"Cel mai bun film categoria musical sau comedie: "Lady Bird"Cea mai buna actrita intr-o drama: Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")Cel mai bun actor intr-o drama: Gary Oldman ("Darkest Hour")Cea mai buna actrita intr-un film musical sau comedie: Saoirse Ronan ("Lady Bird")Cel mai bun actor intr-un film musical sau comedie: James Franco ("The Disaster Artist")Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro ("The Shape of Water")Cea mai buna actrita in rol secundar: Allison Janney ("I, Tonya")Cel mai bun actor in rol secundar: Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")Cel mai bun scenariu: Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")Cel mai bun film de animatie: "Coco"Cel mai bun film intr-o limba straina: "In the Fade" (Germania-Franta)Cea mai buna coloana sonora originala: Alexandre Desplat ("The Shape of Water")Cel mai bun cantec original: "This Is Me" (The Greatest Showman)Cel mai bun serial de televiziune categoria drama: "The Handmaid's Tale"Cel mai bun serial de televiziune categoria musical sau comedie: "The Marvelous Mrs. Maisel"Cel mai bun miniserial sau film de televiziune: "Big Little Lies"Cea mai buna actrita intr-un miniserial sau film de televiziune: Nicole Kidman ("Big Little Lies")Cel mai bun actor intr-un miniserial sau film de televiziune: Ewan McGregor ("Fargo")Cea mai buna actrita intr-un serial de televiziune dramatic: Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")Cel mai bun actor intr-un serial de televiziune dramatic: Sterling K. Brown ("This Is Us")Cea mai buna actrita intr-un serial de televiziune musical sau comedie: Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")Cel mai bun actor intr-un serial de televiziune musical sau comedie: Aziz Ansari ("Master of None")Cea mai buna actrita in rol secundar intr-un serial, miniserial sau film de televiziune: Laura Dern ("Big Little Lies")Cel m ...citeste mai departe despre " Au fost decernate Globurile de Aur - Iata care sunt marii castigatori " pe Ziare.com