Autobuzele estivale care leaga Portul Constanta de Mamaia pot fi folosite din acest weekend

Potrivit unui comunicat al Regiei Autonome de Transport in Comun (RATC) Constanta, a fost deschis sezonul autobuzelor etajate, iar linia estivala va conecta orasul cu portul si cu statiunea Mamaia, urmand sa circule pana in toamna.Traseul autobuzelor etajate este urmatorul: Gara CFR - Piata Far - Poarta 5 - Silozurile Saligny (incinta Port) - Cuibul Reginei (incinta Port) - Portul Turistic Tomis - bulevardul Elisabeta - strada Termele Romane - strada Negru Voda - strada Mircea cel Batran - bulevardul Mamaia pana la Tabara Turist (Hotel Caraiman) din statiunea Mamaia.Linia va fi deservita de sase autobuze etajate cu plecari din Mamaia (Tabara Turist) cu o frecventa de 25 de minute, in program 9:00 - 18:00 in prima parte a verii si pana la ora 22:00 in plin sezon estival.Autobuzele City Tour includ in ruta lor 100 de obiective turistice importante din Constanta si Mamaia, printre care: Silozurile Anghel Saligny, Vechea Bursa Maritima, Gara Maritima, Cuibul Reginei, Muzeul de Istorie si Arheologie, Edificiul Roman cu Mozaic, Moscheea Carol I, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic "Tomis", Delfinariul, Satul de Vacanta, Cazinoul din Mamaia."Totodata, a fost lansata o harta noua a traseului liniei turistice ce cuprinde cele 100 de obiective turistice. Harta va fi pusa gratuit la dispozitia calatorilor, odata cu imbarcarea in autobuzele etajate.Toate aceste atractii turistice sunt disponibile si pe orice telefon prin aplicatia CiTy TOUR Constanta. Ca noutate, incepand de anul acesta, aplicatia CiTy TOUR Constanta se poate instala si pe telefoanele cu sistem de operare iOS", se arata in comunicat.Sursa citata precizeaza ca anul trecut peste 200.000 de calatori au optat pentru o plimbare pe linia estivala.Pretul unei calatorii este de 3 lei, iar cei care doresc sa se plimbe toata ziua pe sistemul hop on/hop off vor achita 5 lei.In perioada 1 iulie - 31 august, preturile vor fi de 6 lei pentru o calatorie si 10 lei pentru o zi intreaga. Tichetele de calatorie se vor procura de la sofer si se valideaza in autobuz.