Berlinul se pregateste pentru cea mai mare petrecere de Revelion din Germania

Bonnie Tyler, DJ Bobo, Alice Meron, Nico Santos si Eagle Eye Cherry vor sustine recitaluri in cadrul acestui spectacol de Anul Nou, luni seara, la Berlin. Show-ul va include un spectacol cu raze laser si focuri de artificii la miezul noptii.Spectatorii vor trebui sa treaca printr-un filtru sporit de securitate in acest an, iar autoritatile au interzis artificiile private, sticlele, obiectele ascutite si gentile voluminoase. Bauturile alcoolice vor putea fi procurate doar de la standuri autorizate de municipalitate.Luni, intreaga zona va fi incercuita de un cordon de siguranta, din care vor face parte intre 500 si 800 de angajati ai unor firme private din domeniul securitatii. De asemenea, in acel dispozitiv vor fi inclusi si aproape 1.400 de pompieri profesionisti si voluntari.Si spitalele din Berlin se pregatesc pentru o noapte aglomerata. Artificiile sunt disponibile in general in Germania doar in perioada Anului Nou, iar persoanele private au voie sa le aprinda doar pe 31 decembrie si pe 1 ianuarie.In seara de Revelion, strazile din Berlin sunt pline de localnici si turisti care aprind artificii, lansandu-le uneori in aer dupa ce le fixeaza in sticle de bere, pe care le tin cu mainile goale.Potrivit medicilor de la Spitalul de Urgenta (UKB) din cartierul berlinez Marzahn, accidentele grave cauzate de artificii s-au inmultit in ultimii ani. Opt sali de operatie vor fi pregatite in aceasta clinica in noaptea de Revelion.