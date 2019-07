Bucurestenii sunt invitati in weekend la marsul masinilor eco si marsul bicicletelor

Participantii pot sa testeze masini electrice si hibrid, ba, chiar sa mearga prin oras cu ele, in cadrul marsului.De asemenea, evenimentul promoveaza si transportul alternativ, astfel invitatii pot testa si trotinetele electrice, hoverboard-urile, vor putea vedea prototipul bicicletei inteligente Xmera - o inovatie romaneasca , prezentata anul acesta la cel mai mare targ de tehnologie din lume, desfasurat la Las Vegas. Si, desigur, participantii pot pedala in mars, alaturi de campionii Romaniei la ciclism.Lavor participa automobile ale producatorilor auto, dealer-ilor auto, companiilor care si-au schimbat flota de masini, trecand la masini eletrice, dar si persoane fizice care au ales acest tip de transport.Evenimentul va beneficia de participarea unor personalitati din lumea politica, sportiva, artistica, ONG-uri de mediu si mobilitate, ministri, reprezentanti ai conducerii unor companii private din domeniul bancar, IT@C etc., primari si candidati la primarii, city manageri, reprezentanti ai unor ambasade.Printre cei care vor promova transportul eco, se numara si, racheta numarul 2 a Romaniei la tenis,, numarul 1 in Romania la kickboxing, campionii Romaniei la ski alpin,si, cel mai bun ciclist al momentului din Romania va deschide coloana de biciclisti. Acestuia i se vor alatura componenti ai lotului national de ciclism, printre care proaspatul campion national la junior,, dar si antrenorul lotului, Viorel Grosu.Ania Caill, cea mai buna schioare a momentului din Romania, s-a alaturat demersului pentru ca poluarea afecteaza direct: "".Ania afirma ca sunt probleme chiar si iarna, in perioada competitionala: ", sustine campioana noastra.Cele doua actiuni fac parte dinsi pledeaza pentru aer curat in orase, prin promovarea unui transport nepoluant sau mai putin poluant si prin folosirea transportului alternativ. Campania insista pe o importanta mai mare acordata "", prin urgentarea finantarii si crearii infrastructurii necesare., fondator al comunitatii vehiculelor electrice, a explicat de ce, in ultima perioada, tot mai multi locuitori ai oraselor aleg trotineta: "".Dar, ramane problema: "", a adaugat Dan Adrian Dragan.: Biblioteca Nationala - Piata Alba Iulia - Bulevardul Unirii - Piata Unirii - Piata Universitatii - Piata Romana - Piata Victoriei - Bulevardul Aviatorilor - Piata Charles de Gaulle - Arcul de Triumf si retur Bulevardul Kiseleff - Piata Victoriei - Calea Victoriei- Bulevardul Natiunilor Unite - Piata Constitutiei - Bulevardul Unirii - Biblioteca Nationala.: Biblioteca Nationala - Piata Alba Iulia - Bulevardul Unirii - Piata Unirii - Piata Universitatii - Piata Romana - Piata Victoriei - Calea Victoriei - Bulevardul Natiunilor Unite - Piata Constitutiei - Bulevardul Unirii - Biblioteca Nationala.Campania SMARTiCITY este initiata de(jumptosmart.ro), in parteneriat cu Asociatia Romana de Relatii Publice (ARRP), cu sprijinul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.ai evenimentului sunt: IVECO, BCR leasing si Nissan. De asemenea, partenerii evenimentului sunt: Enel X, Renault, Autoklass, Axionet, Mitsubishi Motors, Badsi, Porsche Bucuresti Nord, EvConnect, precum si Get Ponny, greenRevolution, Smart Trent, Hervis, I'velo, WeAreElectric, AquaCarpatica, Asociatia Berarii Romaniei, Magiun Topoloveni, Club Rotary Cismigiu etc.: Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si Biblioteca Nationala.De asemenea,: Federatia Romana de Fotbal Euro2020, CSM Bucuresti, INACO si AVER. Partenerii media ai Marsului masinilor eco sunt: Agerpres, Libertatea,, AutoBild, Express Magazin, Hotweek, e-100.ro, Legal Magazin, weareelectric.ro, romaniapozitiva.ro, FB: group Masini electrice ecomobilitate, SkirtsBike etc.