Cannes 2018: Interzis la selfie-uri si fara filme Netflix

Productiile Netflix au fost interzise dupa ce reprezentantii acestei companii americane de streaming video au refuzat in mod constant sa isi lanseze filmele in cinematografe, a anuntat intr-un interviu Thierry Fremaux, delegatul general al festivalului, citat de Reuters.De asemenea, organizatorii festivalului de pe Croazeta au decis sa interzica selfie-urile pe covorul rosu.Doua productii Netflix au fost proiectate in competitia oficiala de la Cannes anul trecut (fara sa castige niciun premiu), insa organizatorii festivalului au anuntat ca filmele produse de aceasta companie americana nu vor mai avea dreptul de a concura din nou in festival, daca Netflix nu va permite difuzarea lor in cinematografe."Anul trecut, atunci cand am selectat doua dintre filmele lor, am crezut ca ii vom convinge pe cei de la Netflix sa le lanseze in cinematografe. Am fost prea indraznet: ei au refuzat", a declarat Thierry Fremaux pentru revista Le Film Francais."Cei de la Netflix iubesc covorul rosu si le-ar placea sa revina cu alte filme. Insa ei inteleg bine faptul ca intransigenta lor si propriul lor model de business sunt in opozitie cu propriul nostru model", a adaugat delegatul general al Festivalului de la Cannes.Cu toate acestea, ar fi posibil ca Netflix sa primeasca permisiunea de a-si prezenta anumite filme la Cannes, insa in afara competitiei oficiale, a precizat Thierry Fremaux.Decizia organizatorilor de a interzice selfie-urile facute de spectatori alaturi de vedete pe covorul rosu a starnit controverse. Thierry Fremaux a spus ca selfie-urile creeaza "o dezordine intempestiva" atunci cand starurile de cinema urca scarile celebrului Palais des Festivals et des Congres din Cannes.Intrebat de jurnalisti daca aceasta decizie nu este cumva "perimata" si "de moda veche", Thierry Fremaux a raspuns astfel: "Nu, chiar dimpotriva. Veti vedea, si altii vor urma aceasta cale"."Selfie-urile merg impotriva lucrurilor care au contribuit la faurirea reputatiei pe care o are Cannes-ul. O anumita eleganta, discretie", a mai spus el.De asemenea, Thierry Fremaux a anuntat ca organizatorii au decis sa renunte la proiectiile pentru presa in cadrul Festivalului de la Cannes, organizate, de obicei, inainte de premierele mondiale ale peliculelor selectate