Caravana Cultura'n Sura traverseaza tara si aduce piesele de teatru de la oras in satele Romaniei

Anul acesta caravana "Cultura'n Sura" isi propune sa traverseze tara de la sud la nord, ducand teatrul atat in satele care au devenit gazde constante ale proiectului, cat si in locuri necalcate pana acum de trupe de teatru profesioniste.Initiat in urma cu 6 ani de regizorul Victor Olahut, proiectul "Cultura'n Sura" a pornit in anul 2013 din sura badei Florea din Hida si a ajuns cu pasi repezi sa fie prezent in 24 de sate romanesti, cu 40 de reprezentatii sustinute.Proiectul redefineste spatiul teatral si largeste segmentul de public caruia teatrul din Romania i se adreseaza preponderent. Sateni din localitati izolate, aflate departe de scenele din marile orase au vazut pentru prima data in viata lor spectacole de teatru pe texte clasice de Moliere sau Cehov, sau contemporane, scrise de Ion Baiesu sau Flavius Lucacel.Regizorul Victor Olahut concepe comedii alerte, cu subiecte actuale ce au un impact imediat asupra celor mici si raman totodata in constiinta spectatorilor adulti.Startul acestei editii va fi dat cu o reprezentatie la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucuresti. Spectacolul care va fi prezentat, "Doctor fara voie" de Moliere in regia lui Victor Olahut, ii are in distributie pe: Marin Grigore, Ioana Rufu / Florentina Nastase, Marius Costache, Iulian Glita, Bogdan Costea, Lavinia Cosma si Rodica Pasca.Caravana va parcurge urmatorul traseu:29 mai - Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", Bucuresti, sura Bancu31 mai - Ortelec, judetul Salaj, la Ionu' din parau1 iunie - Hida, judetul Salaj, la badea Florea a lu' Juvri2 iunie - Cristolt, judetul Salaj, la Victoru' lu' Talia, la Nucu Popii3 iunie - Muzeul Satului, Baia Mare, sura Valea Vinului, in cadrul Festivalului International de Teatru "Atelier"Reprezentatiile din Salaj sunt sustinute de Centrul de Cultura si Arta al judetului, partenerul principal al proiectului.Anul acesta echipa "Cultura'n Sura" si-a luat angajamentul de a sprijini doua cauze umanitare, prin sustinerea de reprezentatii cu scop caritabil in cadrul Festivalului Dinozaurilor din Geoparcul Tara Hategului ...citeste mai departe despre " Caravana Cultura'n Sura traverseaza tara si aduce piesele de teatru de la oras in satele Romaniei " pe Ziare.com