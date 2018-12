In perioada 24-25 decembrie programul de vizitare este intre orele 10.00-16.00, intre 26 si 30 decembrie - 9.00-16.00, pe 31 decembrie intre orele 10.00 si 16.00, pe 1 ianuarie 2019 in intervalul orar 10.00-16.00 si pe 2 ianuarie intre orele 9.00-16.00."Bradul a fost impodobit, iar decoratiunile au transformat Castelul Bran, Restaurantul Casa de ceai si Parcul Regal intr-un taram magic.Vinul fiert, ceaiul aromat, sucul cald de mar de Bran, bucatele traditionale de la Restaurantul Casa de ceai, cetele de colindatori si fanfara de la Codlea vor anima atmosfera pana la jumatatea lunii ianuarie 2019. Copiii il vor intalni pe Mos Craciun pe tot parcursul zilei de 24 decembrie, in Sala de muzica a Castelului Bran, unde vor avea parte de multe surprize", precizeaza sursa citata. ...citeste mai departe despre " Castelul Bran poate fi vizitat si in zilele de Craciun si Anul Nou " pe Ziare.com