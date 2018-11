Cati bani aloca romanii pentru sarbatorile de iarna, in 2018

Intrebate unde si-au propus sa-si petreaca vacanta de Craciun, cele mai multe persoane intervievate (in proportie de 48,78%) au afirmat ca vor ramane acasa. Pe de alta parte, 18,52% dintre respondenti vor pleca in locurile natale, iar 11,85% isi vor petrece Craciunul la munte. Conform studiului OLX, doar 9,84% au ales vacante in strainatate si doar 6,24% se vor deplasa intr-un oras mare din Romania.In ceea ce priveste Revelionul, majoritatea respondentilor si-a propus sa-l petreaca tot acasa (30,83%), 20,98% la munte si doar 19,43% in locurile natale. De Revelion, 11,53% dintre respondenti vor pleca in strainatate si doar 8,29% il vor petrece intr-unul dintre orasele mari din Romania.Daca vacanta de Craciun va fi petrecuta in cele mai multe cazuri alaturi de familie, lucrurile nu sunt semnificativ diferite in cazul Revelionului: 53,64% dintre respondenti vor petrece alaturi de familia restransa (33,46%) sau extinsa (20,18%), iar 34,9% alaturi de prieteni.Intrebate ce bugete individuale planuiesc sa aloce pentru vacanta din preajma sarbatorilor de anul acesta, 19,05% dintre persoanele intervievate au afirmat ca intentioneaza sa aloce intre 501 si 1.000 de lei, 17,75% intre 251 si 500 lei, iar 13,44% - un buget sub 250 lei.Exista si persoane care vor investi intre 1.001 si 2.000 lei (11,99%), intre 2.001 si 3.000 lei (4,92%) sau chiar peste 3.000 lei (5,09%).Referitor la tipul proprietatilor rezervate, majoritatea respondentilor (38.72%) a rezervat sau planuieste sa rezerve integral o vila sau o cabana, 31,19% intentioneaza sa rezerve camere la pensiuni, 17,7% - camere la hotel, iar 12,39% - camere la vila sau la cabana.Cand vine vorba despre asteptarile pe care le au in legatura cu proprietatile pe care le-au rezervat pentru a-si petrece vacanta, se pare ca primeaza nevoia de confort, locatia si privelistea locatiei, personalul receptiv si amabil, mancarea de calitate si spatiile de relaxare disponibile in locatie. Nu in ultimul rand, romanii se asteapta sa aiba incluse si activitati distractive, iar costurile sa fie rezonabile."Prin studiul nostru ne-am confirmat ipotezele - romanii pun pe primul loc familia, iar de Craciun sarbatoresc mai degraba acasa. Acestia calatoresc mai mult de Revelion si mai degraba intern decat extern", a declarat Monica Dudau, brand manager Storia.ro & OLX Imobiliare.Studiul a fost derulat pe parcursul lunii noiembrie 2018, pe OLX.ro si a implicat 3.307 respondenti, barbati si femei, cu varste de peste 18 ani, din diferite zone ale Romaniei.