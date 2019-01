Cea mai mare plaja artificiala din Romania va fi construita in Bucuresti

Autoritatile vor sa investeasca in total 30 de milioane de lei.Potrivit proiectului, aici se va amenaja o promenada ce va avea o lungime de 2 km si o latime de 6,5 km. In plus, aceasta va avea o banda dedicata exclusiv celor care vor sa iasa la alergat."Desi intregul spatiu este dedicat relaxarii, socializarii si detasarii in general, am vrea sa cuprindem cat mai multe activitati pe care oamenii le pot face in aer liber bucurandu-se de priveliste. De la lucrul la laptop in aer liber, poate mici intalniri de afaceri, la meditatie, alergat, socializat, cantat, desenat. Un loc in care oamenii se pot detasa, pot fi creativi, amuzanti, tristi, veseli fara a simti bariere in exprimarea emotiilor constructive si care ii ajuta in dezvoltarea personala si se pot integra si dezvolta intr-o societate moderna si deschisa.Pentru a evita monotonia, dar in acelasi timp sa nu debusolam spatial vizitatorii, amdecis ca toata lungimea digului sa fie impartita in trei zone care se vor distinge din punct de vedere al tratarii estetice si al conceptului. Pe toata lungimea digului va exista o banda dedicata exclusiv celor care alearga, restul spatiului ramanad sa fie amenajat pentru socializare si o relaxare mai pasiva", se arata in proiect.Zone diferite de relaxareAutoritatile vor sa amenajeze zone diferite de relaxare, astfel:"Free your spirit" area - Aceasta zona se adreseaza in primul rand persoanelor care vor sa se relaxeze in liniste, sa mediteze, sa citeasca, sa se odihneasca, sa priveasca peisajul, conform sursei citate."l am Urban" area - "In aceasta zona am optat pentru un cadru usor industrial pentru a crea un aspect urban, unde mobilierul din metal si structurile din metal vor fi prezente"."PIay all day" area - Aceasta zona nu este dedicata exclusiv copiilor, ci este o arie in care mobilierul urban si compozitia vor fi foarte colorate si jucause.Plaja artificialaIn ce priveste insula, aici se doreste amenajarea unei plaje artificiale, care ar urma sa fie cea mai mare din tara. Zona ar urma sa fie ingradita, iar cei care vor face plaja aici nu vor avea voie sa se scalde in lac.Proiectul mai propune: dotarea cu o succesiune de elemente de mobilier urban; realizarea unui iluminat public ambiental eficient si in concordanta ...citeste mai departe despre " Cea mai mare plaja artificiala din Romania va fi construita in Bucuresti " pe Ziare.com