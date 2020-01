Cei mai buni balerini din lume danseaza la Bucuresti in memoria Reginei Elisabeta a Romaniei

Spectacolul se va deschide cu Oleg Ivenko si Marina Minoiu, care vor dansa in coregrafia originala a lui Andrei Cozlac, "Carmen Sylva - Fluturi sarutandu-se", avand la baza poemul cu acelasi nume scris de prima regina a Romaniei. Totul, pe muzica lui George Enescu (Balada op. 4 pentru vioara si pian), in interpretarea pianistei Ana Silvestru si a violonistului Rafael Butaru.Marina Minoiu va putea fi vazuta si in "Marguerite et Armand" (coregrafia Sir Frederic Ashton), alaturi de Julian MacKay si Henry Dowden. Un alt moment va fi cel prezentat de Francesca Velicu si Brooklyn Mack - "Diana si Acteon", in coregrafia lui Sir Frederic Ashton."Astept cu emotie sa vin pentru prima oara in Romania si sa ma intalnesc cu publicul roman. Sunt incantat ca voi urca pe scena alaturi de asa artisti minunati", a declarat balerinul Oleg Ivenko, devenit celebru in special dupa ce a interpretat rolul Rudolf Nureev in filmul "The White Crow".La randul lui, balerinul american Julian MacKay si-a exprimat nerabdarea de a veni la Bucuresti: "Ma bucur foarte mult ca am ocazia sa revin in Romania, de care ma leaga amintiri frumoase! Astept cu nerabdare sa urc din nou pe scena si sa dansez pentru un public pe care il indragesc atat de mult".Considerata de revista Dance Magazine "exemplu stralucitor al unei cariere fulminante in baletul secolului XXI", Iana Salenko este prim-solista la Staatsballet Berlin si invitat permanent la Royal Ballet din Londra. A mai fost in Bucuresti in 2013, pentru "La Sylphide".Balerinul Dinu Tamazlacaru este prim solist la Staatsballet Berlin, dupa experienta de la Ballett der Staatsoper Unter den Linden. A studiat la Colegiul National Coregrafic al Moldovei si la Ballet Conservatorium din Viena.Nominalizata de Dance Europa pentru rolul din "Marguerite si Armand" (2015) la categoria Outstanding Performance by a Female Dancer, Marina Minoiu vine de la The Royal Danish Ballet, dupa ce a fost prim-solista la Opera Nationala Bucuresti.Oleg Ivenko, prim balerin la Tatar Academic State Opera si Ballet Theatre Musa Djalil (Kazan, Russia), vine la Bucuresti dupa ce a devenit celebru la Hollywood pentru rolul principal (Rudo ...citeste mai departe despre " Cei mai buni balerini din lume danseaza la Bucuresti in memoria Reginei Elisabeta a Romaniei " pe Ziare.com