Cel mai mare eveniment dedicat vinului are loc la Palatul Parlamentului in perioada 12-14 iulie

Wine and Street Food Festival este cel mai mare eveniment dedicat vinului si street food-ului din Romania. Inca de la prima editie, atunci cand s-a creat practic si pionieratul in acest domeniu, evenimentul a stabilit atat recorduri, cat si tendinte.Cu fiecare editie, evenimentul a devenit tot mai mare, reusind sa stranga un numar impresionant de vizitatori si sa aduca in acelasi loc cele mai importante crame si importatori de vin din Romania, dar si din afara tarii.In perioada 12-14 iulie, sunteti asteptati sa gasiti IN PREMIERA crame, precum:- Aurelia Visinescu- Crama Basilescu- Alexandrion Romania - The Iconic Estate (member of Alexandrion Group)- Cramele Recas- Crama Lechburg- Castel Mimi- Domeniul Kelaru- Ferma Magureni - Crama Lacrimi de Luna- Gagauzia Wines- Crama Strunga- Crama Gitana- Navigo- MaxiMarc- Vinoteca mea si Viile Metamorfosis- Iubesc si Vinul- Crama Kelaru- Vin Magazin, Issa si Trantu- Crama Tomai- Inovenio GlasswareIn acelasi timp, vor reveni gratie succesului de care s-au bucurat: Vinuri de Macin, Vinexpert, Domeniile Ostrov, Tohani Romania, Vincon Romania, Domeniile Lungu Hermeziu, Casa de Vinuri Cotnari, Asociatia Micilor Producatori din Moldova, Domeniile Samburesti, Grekaterra, Via Viticola Sarica Niculitel, Crama Oprisor, Crama Viisoara, Mediteranea Gourmet, Crama Corcova, Crama Avincis, Familia Vladoi, Vin de Ciumbrud, Domeniile Sera, Domeniile Urlati, Cramele Cricova, Jidvei, Crama Liliac, Crama Averesti, Cotnari, Domeniul Bogdan, Dobra Wine Kallos si Pogany, Asconi Winery, Maxi Prod, Chateau Purcari, Crama Ceptura, Zarea, Vinuri din Moldova, Crama Rasova, Crama Histria, Crama Ratesti, Vin Magazin, Dagon, Crama Aramic, Crama Villa Vinea, Crama Marcea, Crama Girboiu, Domeniile Panciu, 1000 de Chipuri, Champhouse Paris, Raftul cu bauturi, Vinarte.Lor li se vor alatura spatii dedicate si vinurilor internationale din: Italia, Franta, Spania, Grecia, Australia, Africa de Sud si Argentina prin Vinexpert.Gratie numarului mare de etichete prezente, dar si lansarilor anuntate, Wine and Street Food Festival se anunta de departe ca fiind evenimentul anului in domeniu.Si-au aratat interesul sa participe nu doar vizitatori din Bucuresti, ci din intreaga tara, chiar si turisti straini, prezenti in numar tot mai mare in Bucuresti.Inca de la intrare, veti fi intampinati de zona special amenajata ...citeste mai departe despre " Cel mai mare eveniment dedicat vinului are loc la Palatul Parlamentului in perioada 12-14 iulie " pe Ziare.com