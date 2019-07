Cel mai mare planetariu din Romania va fi inaugurat oficial vineri

Conform unui comunicat remis Ziare.com, proiectul valoreaza peste doua milioane de lei, inclusiv finantare europeana."Domul Supernova Planetarium de la Salina Slanic, proiect cu finantare europeana initiat de Telescoape.ro si Asociatia Astronomica Urania din Bucuresti, are cele mai mare dimensiuni din Romania, respectiv diametrul de 16 metri, dar si cel mai luminos sistem de proiectie de rezolutie 4K, cu sursa de lumina laser (24.000 lumeni) fiind in acelasi timp unul dintre planetariile mobile cele mai mari din Europa si din lume, la acest nivel", potrivit sursei citate.Doritorii pot participa la eveniment pe baza de bilet, ce poate fi achizitionat zilele urmatoare de pe site-ul planetariu.ro.Totodata, evenimentul de vineri va sarbatori una dintre cele mai mari realizari ale civilizatiei umane: primul pas al unui om pe un alt corp ceresc, laolalta cu deschiderea oficiala a planetariului, finalizat si pus in functiune deja din 2018."Turistii au deja ocazia sa participe la prezentari interactive ale constelatiilor si obiectelor de pe bolta cereasca, respectiv sa 'navigheze' prin univers prin intermediul proiectiilor fulldome (la 360 grade) ale sistemului laser 4K, de ultima generatie, instalat in planetariu", a declarat Dragos Brasov, initiatorul proiectului si presedintele Asociatiei Astronomice Urania, citat in comunicat.Programul evenimentului este disponibil pe pagina de facebook - facebook.com/planetariu.ro.Amfitrionul evenimentului va fi cosmonautul dr. ing. Dumitru Prunariu, membru de onoare al Academiei Romane, iar printre invitatii speciali se numara:Dr. Debra Elmegreen - viitor Presedinte UAI - Uniunea Astronomica Internationala - mesaj video;Dr. Magda Stavinschi - Institutul Astronomic al Academiei Romane;Prof. Alexandru Mironov - Revista Stiinta & Tehnica;Prof. dr. Mircea Rusu - Universitatea din Bucuresti.Referitor la faptul ca in luna iunie s-a anuntat deschiderea celui mai mare planetariu din Romania, la Brasov, sursa citata informeaza ca diametrul domului Planetariului SUPERNOVA este de 16 metri, iar al celui din Brasov este de 14 metri.A.D. ...citeste mai departe despre " Cel mai mare planetariu din Romania va fi inaugurat oficial vineri " pe Ziare.com