Cele mai cunoscute atractii turistice din lume au incaperi secrete. Si turnul Eiffel si muntele Rushmore!

Listverse a alcatuit o lista cu aceste atractii, care reprezinta cu mult mai mult decat le e dat turistilor sa vada.Muntele RushmoreE cazul muntelui Rushmore, dar si al Statuiii Libertatii, turnului Eiffel sau Trafalgar Square.Muntele Rushmore, unul dintre cele mai cunoscute atractii turistice din SUA, are o camera secreta in spatele figurii lui Abraham Lincoln. Se afla la nivelul fruntii fostului presedinte si aici se gasesc unele dintre cele mai importante texte ale Americii.Cel care a conceput acest monument, Gutzon Borglum, a vrut ca aceasta incapere sa serveasca drept seif pentru documentele importante ale tarii. N-a mai apucat sa-si implineasca viziunea complet (pentru ca avea un plan intreg legat de felul in care ar fi trebuit sa arate sala), murind in 1941. Insa in 1998, au fost aduse aici documente secrete, asa cum si-a dorit Borglum.Turnul EiffelMilioane de turisti vin anual in Paris, pentru a vedea gigantul de metal. Aici se afla insa un apartament pe care putini, foarte putini au norocul sa-l vada. Abia recent acesta a fost deschis publicului si nu oricine ii poate calca pragul.Gustave Eiffel, cel care a conceput turnul, a construit aici un apartament pentru el, in 1889, nepermitand sa intre aici decat prietenilor foarte apropiati. Multi si-au dorit sa inchirieze apartamentul si in acea vreme, insa inginerul a refuzat.Recent, dupa ce a fost renovat pentru a arata ca pe vremea lui Eiffel, acesta a fost deschis publicului. Au fost postate in interior si niste manechine in marime naturala - al lui Eiffel, al fiicei sale si al lui Thomas Edison, care venea in vizita aici.Citeste si Turnul Eiffel va fi aparat de sticla antiglontStatuia LibertatiiSi aici vin milioane de oameni anual, cei mai multi la nivelul coroanei structurii, pentru a se delecta cu imaginea panoramica de 360 de grade. Dar putini stiu ca, teoretic, se poate urca chiar mai sus, in torta statuii.Pana la 30 iunie 1916, turistii puteau urca aici, intr-o camera care oferea o panorama care-ti lua mintile. O explozie la acest nivel a facut insa ca infrastructura sa devina subreda, nesigura pentru turisti. Bratul statuii a fost reparat, dar acum doar personalul care intretine statuia mai poate aj ...citeste mai departe despre " Cele mai cunoscute atractii turistice din lume au incaperi secrete. Si turnul Eiffel si muntele Rushmore! " pe Ziare.com