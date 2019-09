City break in Timisoara: 5 locuri splendide din Mica Viena

Fie ca iti place sa te plimbi, esti amator de distractii de noapte sau devorator de cultura, Timisoara iti pune la dispozitie obiective si activitati variate si incarcate de multiculturalism. In regiune, locuiesc atat romani, cat si maghiari, sarbi sau nemti, iar influenta acestora se resimte inclusiv la nivelul arhitecturii. Care sunt cele mai frumoase 5 locuri pe care trebuie sa le vizitezi in orasul de pe Bega?Numita si Piata Operei, aceasta zona a fost amenajata la inceputul seconului 20, iar in prezent este un adevarat punct de atractie al orasului. Avand forma unui dreptunghi, Piata Victoriei este inconjurata de cateva cladiri de o importanta ridicata, precum Palatul Lloyd, Palatul Hilt, Palatul Neuhausz sau Palatul Dauerbach. Acestea sunt ampalsate pe una dintre laturile lungi ale pietei, latura denumita Corso.Cealalta latura lunga, Surogat, gazduieste Palatul Loffler, Palatul Camerei de Comert si unele blocuri de locuinte care au fost construite in anii 60. Laturile scurte ale pietei sunt gazde pentru Palatul Culturii si Catedrala Mitropolitana Ortodoxa Romana.Aceste cladiri sunt ele insele obiective ce merita a fi vizitate, iar daca ajungi sa te plimbi prin Piata Victoriei, ar trebui sa nu le ratezi. Peisajul este unul foarte frumos, mai ales vara, cand pajistile pietei sunt bogate in flori de toate culorile. In apropiere, poti gasi si unele dintre cele mai importante restaurante in Timisoara Timisoara este unul dintre cele mai importante orase din Romania, ca incarcatura istorica, iar doua dintre evenimentele marcante ale istoriei tarii noastre au fost strans conectate de acest oras. Atat Unirea din 1919, cat si Revolutia din 1989 au fost influentate in mod decisiv de Timisoara. In 1919, trupele Romane care au intrat in Timisoara pentru a cauta unificarea teritoriilor romane, s-au oprit in zona in care in prezent se afla Piata Unirii.Acest spatiu este inconjurat de cateva cladiri foarte importante, care sunt construite in stilul arhitectural baroc. In jurul pietei se pot gasi o celebra statuie a Sfintei Treimi, domul romano-catolic, dar si Catedrala Episcopala Ortodoxa Sarba si Palatul Baroc. Interesant este ca Statuia Sfintei Treimi a fost creata chiar la Viena, celebra capitala a Austriei cu care a fost asemanat de foarte multe ori orasul de pe Bega.Adusa in 1740 in Timisoara, statuia este un monument compus dintr-o coloana triunghiulara si un capitel cu Sfanta Treime. De asemenea, monumentul este menit sa aminteasca si de dezastrele cu care orasul a trebuit sa se confrunte in secolul 18: razboi, foamete si ciuma.Celebru pentru berea produsa local, orasul Timisoara nu putea sa nu profite de aceasta popularitate, astfel ca fabrica de bere din oras poate fi chiar vizitata de catre turisti. Aceasta s-a deschis in 1718 si a fost modernizata in 1883, iar apoi a continuat sa se dezvolte. In prezent, fabrica este un obiectiv de neratat, gratie traditiei sale si a specificului impresionant.Denumit si Palatul Baroc, muzeul a fost construit in jumatatea secunda a secolului 18, iar pentru a-l vizita trebuie doar sa mergi in Piata Unirii. Importanta istorica a acestui palat este data de faptul ca la jumatatea anilor 1800 cladirea devenea sediul Comitatului Timis, practic cea mai importanta cladire din Voivodina sarbeasca si Banatul timisan.Construita in stil baroc, asa cum se poate intui si din denumire, cladirea are un aspect foarte asemanator cu cel al Palatului Kinsky, din Viena si a fost renovata la finalul secolului 19. In anul 2006, ea a fost renovata si a fost deschisa publicului, iar in prezent poate fi vizitata cu scopul admirarii unor importante obiecte de arta. Din patrimoniul muzeului fac parte 90 de obiecte personale si lucrari ale lui Corneliu Baba, important pictor local, dar si colectii de arta contemporana, arta europeana si decorativa.Ridicat la jumatatea anilor 1400, castelul Huniazilor se afla aproape de Piata Victoriei si a fost renovat de foarte multe ori, de-a lungul anilor. Totusi, continuitatea s-a pastrat si locul este incarcat de traditie, istorie si cultura.In fata castelului se afla si un felinar inscriptionat in patru limbi. Acesta aminteste de evenimentul istoric din 1884, cand Timisoara devenea primul oras european cu iluminare stradala pe baza de curent electric.Asadar, acestea sunt unele dintre obiectivele pe care nu trebuie sa le ratezi, daca alegi sa vizitezi Timisoara.