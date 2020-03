In contextul in care marile studiouri au amanat premierele importante pentru a nu inregistra pierderi financiare totale sau partiale, cele 12 filme principale care au rulat in salile de cinema in acest weekend au raportat incasari de circa 51 de milioane de dolari, potrivit estimarilor publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, suma aproape de doua ori mai mica decat cea din weekendul precedent, noteaza AFP.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirusAnul trecut, in aceeasi perioada, incasarile s-au ridicat la aproape 130 de milioane de dolari.Intrucat a crescut numarul persoanelor care prefera sa ramana la domiciliu, principalii operatori din America de Nord au anuntat vineri ca vor reduce la jumatate capacitatea salilor pentru a le permite spectatorilor sa stea la o distanta suficient de mare unul fata de celalalt si a evita propagarea virusului.Anumite sali au decis pur si simplu sa se inchida pentru public.In acest context dificil, filmul Disney "Onward" a reusit pentru a doua saptamana consecutiv sa se mentina in fruntea box-office-ului, cu incasari de 10,5 milioane de dolari, devansand premierele "I Still Believe" (cu incasari de 9,5 milioane de dolari) si "Bloodshot" (9,3 milioane).Potrivit presei de specialitate, sumele incasate nu au mai fost atat de mici de la un weekend din luna septembrie a anului 2000.Citeste si Scolile, cluburile si cinematografele din New York se inchid ...citeste mai departe despre " Coronavirusul loveste cinematografia: Incasarile din box-office, la cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani " pe Ziare.com