Corul Domului din Limburg concerteaza la Biserica Neagra din Brasov

Corul Domului din Limburg, condus de dirijoarea Judith Kunz, va prezenta un program notabil de muzica corala, a capella si cu acompaniament de orga, sub titlul "Duhul ne ajuta in slabiciunea noastra" (Noul Testament - Epistola lui Pavel catre romani).Lucrarile isi au originea in barocul german, muzica contemporana din SUA si Letonia.Majoritatea muzicienilor prezenti provin din grupuri corale precum Madchenkantorei si Domsingknaben aducand o bogata experienta vocala.In repetitiile saptamanale se studiaza lucrari din polifonia timpurie pana la muzica vocala contemporana.Corul catedralei desfasoara in mod regulat turnee in Germania, dar si in strainatate (Africa de Sud, Brazilia, Italia si SUA) fiind acompaniat la orga de Carsten Ingelbrink.Biletul de intrare costa 12 lei si poate fi procurat, chiar in ziua concertului, de la casa de bilete a Bisericii Negre incepand cu ora 17:30.