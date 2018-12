Cu "Black Mirror: Bandersnatch", Netflix vrea sa schimbe din nou modul in care ne uitam la seriale si filme

Utilizatorii pot face alegeri pentru personajul principal, in functie de care povestea se va termina intr-un anume fel. Prin urmare, exista mai multe finaluri alternative, ceea ce creste suspansul.Practic, e ca un joc de tipul "Choose your own adventure", in care tu decizi ce se va intampla in momentele-cheie.Partea interesanta este ca habar nu ai ce se va intampla ca urmare a deciziei luate de tine, iar totul incepe cu o alegere aparent banala: ce va manca personaul principal la micul dejun, transmite E News.Povestea se desfasoara in jurul personajului pricipal, Stefan (interpretat de Fionn Whitehead), un tanar programator care vrea sa creeze un joc pe calculator, numit "Bandersnatch", inspirat de o carte pe care o citea in copilarie. Actiunea se petrece in anii 1980.Un nou mod de a viziona serialele si filmeleIndieWire.com transmite ca exista peste un trilion de combinatii de alegeri posibile pe care un utilizator le poate face in timpul vizionarii.Ba chiar unii fani au creat si grafice care te ghideaza catre posibilele finaluri, cum este acesta:Sau acesta:Almost 4 hours after release and I think I have mapped Bandersnatch. Throw tea over computer. from r/blackmirrorDincolo de faptul ca "Bandersnatch" a luat cu asalt Twitter -ul si alte retele de socializare, creand o uriasa valva in jurul serialului "Black Mirror", Netflix a facut un alt pas inainte pentru a crea noi modalitati de vizionare a filmelor si serialelor.Popularitatea serviciilor de streaming de acest tip este datorata, in principal, faptului ca utilizatorul urmareste ce vrea, cand vrea, cum vrea si de cate ori vrea. In acest fel se obtine un mare avantaj in fata televiziunii clasice.Dar iata ca Netflix a dus lucrurile la un alt nivel si a introdus interactiunea utilizatorului cu povestea. Astfel, nu mai esti doar un simplu privitor, ci esti implicat in actiune. Cool, nu-i asa?Dar dincolo de unicitatea functiei si de valva creata, Netflix va mai avea ceva de castigat. Utilizatorii pot derula inapoi, in momentele-cheie, pentru a face alte alegeri, astfel incat sa vada cum se schimba finalul, lucru ce inseamna mai mult timp petrecut pe platforma de streaming, dar si mai multe vizionari pentru episodul respectiv....citeste mai departe despre " Cu "Black Mirror: Bandersnatch", Netflix vrea sa schimbe din nou modul in care ne uitam la seriale si filme " pe Ziare.com