Cum pleaca romanii in vacanta si care sunt cele mai populare destinatii - studiu

Studiul iAgency arata ca cea mai cautata expresie din semantica turismului este: "vacante + [anul]". Tendinta relevata de analiza cautarilor online indica o schimbare a comportamentului romanilor cand vine vorba de modul in care se informeaza.Astfel, in perioada ianuarie 2018 - iulie 2018 au fost 122.400 de cautari pentru "vacante 2018". In aceeasi perioada din 2019, 117.800 de cautari pentru "vacante 2019" - o scadere de aproximativ 4%.Cifrele nu arata neaparat o scadere a interesului pentru vacante, ci ca un procent mai mare de romani au stiut unde doresc sa petreaca timpul liber si nu au mai cautat "idei de vacanta".In cazul celor mai populare luni din 2019, pentru documentat in perspectiva vacantei de vara, acestea sunt: ianuarie cu peste 27.000 de cautari pentru "vacante 2019", martie cu aproximativ 22.200 cautari si la coada clasamentului este iulie, cu 8.100 de cautari, fiind si luna in care multi si-au rezervat deja vacanta.Cele mai populare destinatii pentru romani in sezonul estival➤ Grecia cu cele mai cautate destinatii: Thassos, Lefkada si Halkidiki➤ Turcia cu cele mai cautate destinatii: Antalya si Kusadasi➤ Bulgaria cu cea mai cautata destinatie: Nisipurile de AurPe locul patru este Egipt, in crestere in 2019 fata de 2018 cu 45,5%.Numarul de cautari online pentru destinatiile clasice a scazut in 2019 fata de 2018 cu un procent cuprins intre 15% si 20%, insa au crescut pe destinatii mai noi. Aceste cifre arata ca romanii incep sa-si diversifice vacantele, aleg destinatii noi si sunt mai informati in materie de turism.Totodata, spre deosebire de expresii generale ca "vacante 2019" care inregistreaza cel mai mare interes la inceput de an, pe cautari mai precise care includ si locatia, cele mai bune luni sunt iunie si iulie. Acest fapt releva si ca sunt multi romani care inca isi planifica vacanta in ultimul moment.In ciuda tiparului de mai sus, romanii isi pierd interesul in 2019 fata de 2018 in ceea ce priveste vacantele de tip "last minute", unde e inregistrata o scadere de aproximativ 17,5%. Aceste cifre pot arata si ca increderea romanilor fata de acest tip de of ...citeste mai departe despre " Cum pleaca romanii in vacanta si care sunt cele mai populare destinatii - studiu " pe Ziare.com