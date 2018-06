Deputatul european, Siegfried Muresan, in calitate de negociator sef al Bugetului UE pentru 2018, a alocat o finantare de 12 milioane de euro pentru acest program.Pentru a beneficia de abonamentul gratuit, tinerii romani trebuie sa indeplineasca cateva conditii. In primul rand, trebuie sa aiba 18 ani, deci sa fie nascuti intre 2 iulie 1999 si 1 iunie 2000. De asemenea, acestia trebuie sa aiba cetatenie UE si sa-si planifice o excursie de pana la 30 de zile in cel mult patru tari europene.Calatoria trebuie sa aiba loc in perioada 9 iulie-30 septembrie 2018 si acestia pot alege ca destinatie oricare dintre cele 28 de state membre UE.Vezi AICI unde se fac inscrierile ...citeste mai departe despre " Cum poti sa calatoresti gratis cu trenul prin Europa " pe Ziare.com